4 حبات من لبان الدكر لتخسيس الجسم واذابة دهون الكرش في أسبوع واحد وداعا للرجيم والرياضة

4 حبات من لبان الدكر لتخسيس الجسم واذابة دهون الكرش في أسبوع الكثير منا لا يعرف فوائد اللبان الدكر ودوره في عملية التخسيس، والحقيقة إنه من أكثر الطرق فاعلية في خسارة الوزن، حيث يساعد في خسارة عدد كبير من الكيلوجرامات في أقل وقت ممكن، فهو يعمل على حرق الدهون المتراكمة وخاصة في منطقة البطن والأرداف، كما يساعد على شد الجلد المترهل، فيجب إدراج لبان الدكر في النظام الغذائي الخاص بكِ اذا كنتي تريدين تخسيس سريع وفعال.

4 حبات من لبان الدكر لتخسيس الجسم واذابة دهون الكرش في أسبوع

لا يقتصر دور لبان الدكر على عملية التخسيس وانقاص الوزن فقط، بل يمتد دوره إلى تحسين الحالة الصحية للجسم، وسوف نتعرف على فوائد لبان الدكر على الجسم:

يساعد في تحسين عملية الهضم، وعلاج اضطرابات المعدة، وتسهيل حركة الأمعاء، وعلاج جميع مشاكل القولون العصبي.

يعمل لبان الدكر على تعزيز المناعة داخل الجسم، كما يساهم في تخليص الجسم من السموم، ويعمل على تنقية الدم.

يحفز تناول مشروب لبان الدكر إفراز العصارة الهضمية، وبذلك يمنع حدوث الإمساك.

يحتوي لبان الدكر على مضادات حيوية تعمل على مكافحة الجراثيم، لذا فهو يساعد في التخلص من مشكلة البلغم المزعجة في حالات الانفلونزا.

يساهم في خفض معدل السكر في الدم.

يعمل على التخفيف من احتقان الصدر والالتهابات.

كما يعمل على علاج الربو والسعال، وكذلك التهاب الجيوب الأنفية والحلق واللوزتين.

طريقة التخسيس باستخدام ثلاث حبات فقط من لبان الدكر

المكونات:

4 حبات من لبان الدكر.

نصف لتر من الماء.

طريقة التحضير

يتم غلي المياه أولاً، ثم نضع فيها كمية لبان الدكر ويترك ليلة كاملة.

يتم تناول كوب من المشروب يوميا على الريق للحصول على النتيجة المطلوبة.

ينصح بتناول هذه الوصفة بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن شهر، وسوف تلاحظين خسارة في الوزن.

ونسف الدهون الموجودة بالبطن والارداف.

لبان الدكر وفوائده

لبان الدكر غني بمادة الكولاجين الطبيعية التي تساهم في تأخير ظهور التجاعيد، ويقوم بتجديد خلايا الوجه من خلال تفتيحها ونضارتها.

بالإضافة أنه يقضى على السواد الداكن للمناطق الحساسة، كما أنه يقوم بتخلص البشرة من الندوب المتسببة من الإجراءات الجراحية.

حيث انه يستخدم كغسول يومي للبشرة عن طريقة نقيع اللبان الدكر لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

ويخلط ماء النقع مع ماء الورد وهذا يعتبر غسول صباحي وقبل النوم.

تعرفي على اضرار لبان الدكر

كما ذكرنا فوائد لبان الدكر وأهميته في عملية التخسيس، لابد من ذكر إذا ما كان له أضرار أم لا توجد، وسوف نذكر أبرز تلك الأضرار.