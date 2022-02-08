نقدم إليكم افضل طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل بأقل التكاليف

هذه وصفة رائعة من أفضل الوصفات المحببة لدي الكثير من عاشقي المخبوزات وهي البيتزا السريعة فهي طريقة عملها مميزة، كما أن متطلباتها ليست كثيرة وسنقدم لكم الوصفة بالتفصيل وكل ما عليك عمله هو القيام بكافة الخطوات للحصول على عجينة رائعة منزلية سهلة وسريعة ومدهشة لا تحتاج منك سوي عدة دقائق للحصول على بيتزا مثالية، فهي من أكثر الأكلات السريعة التي يعشقها الكبير والصغير، لذا سنقدم لكم طريقة التحضير خطوة بخطوة وكذلك كافة متطلبات الوصفة فهي ذات مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ فتابعونا لمعرفة الكثير من المعلومات التي تتعلق بمكوناتها طريقة عملها بدقة.

مكونات عمل البيتزا السريعة

كيلو دقيق.

رشة ملح.

معلقة ونصف من زيت الزيتون.

رشة السكر.

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

كيس خميرة.

جبنة موتزاريلا.

نبات الفطر.

عدد ثلاث من الفلفل الملون الحلو.

معلقة ونصف كبيرة من الزعتر.

أكياس صلصة.

طريقة تحضير البيتزا السريعة

يمكنك صنع البيتزا في بيتك من خلال اتباع النقاط التالية:

نقوم بوضع الدقيق الأبيض، ثم نضيف كوب من الحليب الدافئ مع نصف كوب زيت زيتون مع رشة سكر وملح حسب الرغبة، مع التقليب الجيد للخليط.

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونضع الخميرة فيه ونحركه مع السكر ونتركه حتي يتفاعل مع بعضه البعض، ثم نضيفه إلى المكونات الجافة السابقة ونعجن جيداً لمدة خمس دقائق.

نقوم بتشكيل العجين على شكل كرة ولف الوعاء بقطعة قماش ونتركه مغطى لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين.

ثم نحضر صينية بها طبقة بسيطة من الزيت ونضع فيها كرة العجين ونبدأ في لف العجين بشكل دائري مماثل للصينية من حيث الحجم والشكل.

وضع صلصة وجبنة موزاريلا في جميع أجزاء العجينة ونضع والزيتون المخلل والزعتر.

ندخل الصينة في الفرن ونتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تنضج تمامًا.

طريقة تحضير بيتزا الجبن

نقوم بوضع الصلصة على وجه البيتزا وبعد ذلك نصنع ثقوب بالشوكة ونضع الزيتون والبصل والخضروات وعليها جميع أنواع الجبن وعليهم رشة من الزعتر في النهاية نقوم بتسويها في الفرن حتى 30 دقيقة، واخرجيها وتناولي أفضل بيتزا بالجبنة.