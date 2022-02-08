في ثواني.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير يجعلها ناصعة البياض بدون تعب

طريقة تنظيف البط من الريش والزفارة تبحث عنها مختلف ربات البيوت حيث أن الكثير منهن ترغبن في التنظيف الكامل للريش من فوق سطح الداج أو البط، حيث تعاني ربات البيوت من تواجد الريش القصير صعب الإزالة ومن خلال خطوات ومكونات بسيطة من الممكن أن نحصل على البط أو أي نوع دواجن بحي يخلو تماما من أي تواجد للريش القصير أو النامي تحت الجلد، ومن خلال استعمال مكونات منزلية بسيطة سيكون من السهل على ربات البيوت الحصول على البط أو الدواجن بدون أي روائح سيئة أو زفارة وهذا ما يساعد في التخلص نهائيا أيضا من أي مواد لزجة على سطح جلد البط أو الدجاج وإليكم أبرز طرق التنظيف بشكل جيد للدواجن والبط من كل الأنواع.

طريقة تنظيف البط من الريش والزفارة

من أهم الطرق التي من الممكن أن تتبع للحصول السريع على أفضل نتيجة لنظافة البط أو الدواجن تلك الطرق المعتمدة على مكونات منزلية تعمل على التطهير لكل جزء من أجزاء البطة للتخلص من أي كمية زغب أو ريش دقيق صعب الإزالة، وتلك المكونات تعد مكونات تطهيرية أيضا، ومن خلال الآتي أهم خطوات التنظيف للدواجن بشكل جيد.

طريقة تنظيف البط باستعمال الملح الخشن

إليك أفضل طريقة من الممكن من خلالها تنظيف البط تماما من أي تواجد للريش القصير أو أي تواجد لرائحة الزفارة وخطوات الطريقة تكون كما يلي:

أحضري البطة المراد تنظيفها بعد تخليصها من أي ريش طويل.

قومي بغسلها جيدا تحت المياه الجارية.

يتم استعمال الملح الخشن في التدليك لكامل جسم البطة.

هذا ما ييسر على ربة المنزل أن تنتزع الريش تماما من الجلد.

الخطوة الأخيرة هي تدليك جسم البطة بواسطة قشر الليمون.

نقعها أطول فترة ممكنة بالماء والملح وقشور الليمون مع القليل من الدقيق الأبيض وملعقة من السكر.

طريقة الردة للتنظيف