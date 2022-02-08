في 5دقائق فقط هعلمك أزاي تعملي الثوم والبصل إلي ثوم بودر وبصل بودر في المنزل مش هتشرية من برة تاني بطريقة مش هتخطر على بالك

أزاي تعملي الثوم والبصل إلي ثوم بودر وبصل بودر، بودرة البصل وبودرة الثوم من التوابل التي يتم إدخالها في كثير من الوجبات والأطعمة الشهية حيث تضيف عليها طعم مميز ورائحة مميزة ويمكن أيضا إضافتها بدل الثوم والبصل الصحيح ، يتم بيع الثوم والبصل البودر في المحلات والبقالة بأسعار باهظة ولا يقدر البعض على شرائها،لذا يلجأ الكثير في صنعهم في البيت بخطوات ومكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

أزاي تعملي الثوم والبصل إلي ثوم بودر وبصل بودر

قد تبحث الكثير ن السيدات عن طريقة تحويل الثوم إلي ثوم بودر والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لتحويل الثوم إلى ثوم بودر

مكونات عمل الثوم البودر

6 أكواب من فصوص الثوم .

4 ملاعق صغيرة من الملح .

طريقة تحضير الثوم البودر

نقوم بفصل القشر عن الثوم ثم نقوم بغسها وتنظيفها بالماء ثم نقوم بتنشيفه جيداً.

ونقوم بضع الثوم في وعاء ونضع عليه ملاعق الثوم نقلب جيدا حتى تتغلف جميع فصوص الثوم بالملح،ثم نقوم بفرده فى صينية.

نقوم بإدخال الصينية إلي الفرن ويتم تسخينه مسبقاً حتى تكون جميع فصوص الثوم محمصه جيدا.

ونقوم بتقليب فصوص الثوم من وقت لأخر حتى تتحمص من جميع الاتجاهات.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ، ونترك الثوم حتى يبرد تماما ونضعه في الكبة الكهربائية ثم نقوم بطحنه حتى يصبح بودرة ناعمة.

طريقة اخرى بعمل الثوم البودر في البيت.

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الثوم البودر في البيت

مكونات عمل الثوم البودر

3 أكواب من حبات الثوم.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

طريقة تحضير الثوم البودر في البيت

نقوم بتقشير حبات الثوم ونغسلها جيدا بالماء ونتركها جانبا على مناديل مطبخ حتى تجف.

نقوم بوضع حبات الثوم بعد تجفيفها في صينية ثم نضع الملح فوقه بالتساوي ونتركه جانباً لمدة 20دقيقة.

ثم نقوم بوضع الصينية في الشمس الساطعة لمدة لا تقل عن 24 ساعة .

ثم نقوم بوضع لثوم في المطحنة الكهربائية ثم نقوم بتخزينه في برطمان ونستخدمه في أي وقت.

طريقة تحضير البصل البودر في المنزل

سوف نقدم لكم طريقة تحضير البصل البودر في البيت

مكونات تحضير البصل البودر في البيت

6 أكواب من شرائح البصل .

طريقة تحضير البصل البودر