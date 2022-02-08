نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل في المقال التالي
بحث الكثير من الأشخاص الذين يحبوا أنواع البسكويت عن طريقة ذات وقت قليل لصنع البسكويت الذي يحبونه في أقل من عشر دقائق معدودة في المنزل بمكونات موجودة بالفعل حتى لا يتكلفوا المزيد من المصاريف، وفي هذا المقال سنتعرف على أكثر أنواع البسكويت شهرا الآن وهو بسكويت العشر دقائق الذي يحبه جميع الفئات العمرية بسبب مذاقه اللذيذ الذي يحبونه، حيث يعد بسكويت العشر دقائق من أسهل الوصفات التي يمكن أن تقوم بها أي ربة منزل بسبب سهولة خطوات تحضيرها وكذلك مكوناتها البسيطة والاقتصادية ويعد هو أفضل أنواع البسكويت فهو يتميز بخفته وذو قوام رقيق، ووصفة تحضيره مميزة ورائعة بالتأكيد تناسب مادياتك، كما أنها سريعة التحضير ورائعة ولذا سنقدم لكم خلال مقالنا طريقة التحضير بالتفصيل فتابعونا.
مكونات البسكويت العشر دقائق
نقدم إليكم في النقاط الآتية المكونات التي ستحتاج كل سيدة إليها لصنع البسكويت لأطفالها ولضيوفها في المنزل، وهي مكونات تتميز بأنها اقتصادية وقد تجدينها بالفعل في مطبخك:
- كوبان دقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة فوق الزيت.
- بيضة.
- كيس الفانيليا.
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق
نقدم إليكم الطريقة الصحيحة لتحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، كل ما عليك فعله هو قراءة السطور القادمة بدقة وقومي بتطبيقها في مطبخك:
- قومي بوضع الزبدة، السكر، الفانيليا، والبيضة في الخلاط الكهربائي واخلطيهم حتى تحصلي على خليط خفيف اللون.
- نضيف الدقيق والبيكنج بودر واستمري في الخلط حتى تصبح العجينة متجانسة، ثم اجمعي العجينة بين يديك، وشكلها على شكل أسطوانة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.
- قومي بوضع الرف الخاص بالشواية، ثم قومي بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة، ثم أحضري صواني ذو سمك رفيع لتضعي فيها البسكويت.
- قومي بتقسيم العجين لقطع لشرائح ورصيها في صينية، ولكن لا بد من وجود مسافات بينهما وضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق.
- بعد خروجها من الفرن، اتركها تبرد في صواني، ثم قدميها سادة أو زينها حسب الرغبة، وقدميها مع الشاي أو الشاي بالحليب أو النسكافية أيضًا.
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