بخطوات بسيطة نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق في المنزل

بحث الكثير من الأشخاص الذين يحبوا أنواع البسكويت عن طريقة ذات وقت قليل لصنع البسكويت الذي يحبونه في أقل من عشر دقائق معدودة في المنزل بمكونات موجودة بالفعل حتى لا يتكلفوا المزيد من المصاريف، وفي هذا المقال سنتعرف على أكثر أنواع البسكويت شهرا الآن وهو بسكويت العشر دقائق الذي يحبه جميع الفئات العمرية بسبب مذاقه اللذيذ الذي يحبونه، حيث يعد بسكويت العشر دقائق من أسهل الوصفات التي يمكن أن تقوم بها أي ربة منزل بسبب سهولة خطوات تحضيرها وكذلك مكوناتها البسيطة والاقتصادية ويعد هو أفضل أنواع البسكويت فهو يتميز بخفته وذو قوام رقيق، ووصفة تحضيره مميزة ورائعة بالتأكيد تناسب مادياتك، كما أنها سريعة التحضير ورائعة ولذا سنقدم لكم خلال مقالنا طريقة التحضير بالتفصيل فتابعونا.

مكونات البسكويت العشر دقائق

نقدم إليكم في النقاط الآتية المكونات التي ستحتاج كل سيدة إليها لصنع البسكويت لأطفالها ولضيوفها في المنزل، وهي مكونات تتميز بأنها اقتصادية وقد تجدينها بالفعل في مطبخك:

كوبان دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة فوق الزيت.

بيضة.

كيس الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

نقدم إليكم الطريقة الصحيحة لتحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة، كل ما عليك فعله هو قراءة السطور القادمة بدقة وقومي بتطبيقها في مطبخك: