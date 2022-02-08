بعجينة قطنية أعملي خبز التورتيلا على أصوله بمقادير سهلة وبطريقة طرية لعمل حشوات مختلفة

خبز التورتيلا هو نوع مختلف من الخبز الذي اعتدنا على تناوله، فهو يرجع أصله إلى دولة المكسيك، وهو انتشر في بلادنا بشكل كبير ومعروف باسم الرقاق، فهو مختلفة من حيث الشكل فهو رقيق خفيف من حيث القوام وله قرمشة مميزة، يتم عمل به اروع واجمل الاكلات المميزة ويتم حشوه باللحم المفرومة أو بقطع الدجاج، ويقدم في العزومات والمناسبات المميزة، ويمكن تجهيزه في المنزل بكل سهولة وبدون اي مجهود أو تكاليف.

طريقة تجهيز خبز التورتيلا

يمكنكم الان القيام بعمل اشهى الاكلات المميزة باستخدام خبز التورتيلا اللذيذ وذلك بعد القيام بتحضيره في أي وقت في المنزل من خلال إتباع الخطوات الآتية:

المكونات المطلوبة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الماء الدافيء أو أكثر حسب ما تحتاج العجين.

رشة بسيطة من السكر.

رشة من الملح.

اربع ملاعق كبار من الزيت النباتي.

طريقة تحضير خبز التورتيلا