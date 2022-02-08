وصفة القرنفل المعجزة لتبييض الأسنان من الأصفرار والجير نهائياً لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ

الحصول على أسنان بيضاء هو ما تحلم به كل النساء وذلك من أجل الحصول على أفضل ابتسامة ومن الممكن تحقيق ذلك بكل سهولة من خلال عمليات التجميل والتنظيف غالية الثمن بشكل كبير، لذلك يمكنكم الاستغناء عن كل ذلك بتنظيف الأسنان بإستخدام خلطة القرنفل الرائعة التي تعطي نتيجة سريعة وفعالة بمجرد الاستخدام وطريقة تطبيق الخلطة هي ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.

خلطة القرنفل لتبيض الأسنان وحمايتها

القرنفل يساعد على إزالة طبقة الاصفرار التى قد تتراكم على الأسنان فتعطي شكل غير مرغوب فيه، كما أن القرنفل له الكثير من الفوائد الأخرى للاسنان، فهو يساعد على إزالة أي تراكمات من الطعام، ويساعد في تخلص الفم من اي رائحة كريهة أو فطريات أو جراثيم وطريقة استخدام الخلطة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة التطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس.

احضري فرشاة تنظيف الاسنان الخاصة.

ضعي كمية مناسبة من هذا الخليط عليها بشكل كافي.

اغسلي اسنانك بها من كل الاتجاهات ومن الداخل والخارج.

اتركي الخلطة على الأسنان لمدة ١٠ دقائق.

اغسلي اسنانك بعد الانتهاء جيدًا بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين خلال اليوم الواحد، وعند الوصول لمدة سبع ايام سوف تجدين نتيجة رائعة.

اصنعي معجون أسنان من القرنفل

يمكنكم عمل معجون اسنان طبيعي من القرنفل يساعد في تبيض الاسنان، ونظافتها، ويتم استخدامه بشكل يومي لضمان استمرار النتيجة وطريقة الاستخدام والتحضير كالتالي:

المكونات

ملعقتين من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الطين الأخضر.

ملعقة صغيرة من الفحم النباتي.

طريقة التحضير والتطبيق