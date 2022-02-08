نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة عائلة بأكملها بسبب تصرف خاطئ تفعله الأمهات عند طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات التي يتم استخدامها بشكل شائع في المطبخ المصري, وذلك لان سعرها ليس غالي, كما انه يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة, والبطاطس تحتوي على نسبة من الفيتامينات والعناصر المفيدة جدًا للجسم, ولكن هناك بعض العلامات التي اذا ظهرت على البطاطس فيجب التخلص منها على الفور لانها قد تسبب الوفاة كما تم الاعلان من قبل عن وفاة اسرة بأكملها بعد طهي البطاطس وتناولها بشكل خاطئ, وخلال السطور التالية سنوضح العلامات الخطرة التي اذا تم رؤيتها على البطاطس فيجب التخلص منها وعدم طهيها ابدًا.

ما هي أسباب وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس

البطاطس من الخضروات التي لها العديد من الفوائد حيث تحتوي على نسبة عالية من الالياف الطبيعية المفيدة للجسم, وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الازمة للجسم لذلك فهي من اهم الخضروات ولكنها قد تكون ضارة للصحة وقد تسبب التسمم وينتهي المطاف بالوفاة في حالة تم طهي البطاطس وهي تحتوي على اي جزء متعفن حيث يحتوي هذا الجزء على كبيرة من البكتيريا والفطريات التي تسبب التسمم ويجب عدم التخلص من الجزء المتعفن فقط وطبخ باقي الجزء لان البكتيريا تكون قد انتشرت في كل اجزاء الثمرة, ويؤدي تناول البطاطس التي تحتوي على اجزاء متعفنة الي العديد من المضاعفات اهمها الشعور بالغثيان والدوار والصداع بشكل مستمر كما انها تسبب الالام شديدة في المعدة وتقلصات, والشعور بألم في كل اجزاء الجسم والعضلات وعدم القدرة على التركيز او الاتزان.

ما هي الطريقة الصحيحة للحفاظ على البطاطس من التعفن

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها عند تخزين البطاطس والتي تحافظ عليها من العفن وتتمثل في:-