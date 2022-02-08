ضلع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع الكرنب في دقيقتين هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ

الكرنب ‏او كما يطلق عليه في العديد من الدول محشي الملفوف الذي يتم اعدادها من خلال استخدام اوراق الملفوف حتى يتم حشوها بالأرز أو اللحم المفروم وهذه الأكل من ‏اجمل الأكلات التي يتم اعدادها في المنزل وهناك العديد من الأشخاص الذين يحبون تناولها والاستمتاع بها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تقطيع اوراق الملف بشكل سريع حتى لا تستهلك وقت طويلا وذلك من خلال استخدام بعض المكونات التي تساعدني على ذلك حتى نستطيع الحصول على كمية كبيرة من اوراق الملف بشكل سريع ‏بدلا من الوقت الطويل الذي كنا نمضيه في تقطيع الملفوف ورقة ورقة حتى يكون جاهز للاستخدام.

‏‏مكونات طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقطيع الملفوف بشكل سريع و بخطوات سهلة سنحتاج إلى بعض المكونات والأدوات التي تساعدني على ذلك وهذه الأدوات هي:

سكين حاد.

ثمرة ملفوف.

جسم متساو حتى نقوم بتقطيع الملفوف عليه.

أكياس بلاستيكية.

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طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقديم اوراق الملفوف حتى تكون جاهزة للحشو وهذه الطريقة هي:

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