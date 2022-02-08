نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضلع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لتقطيع الكرنب في دقيقتين هتعملي 5 كرنبات بسرعة الصاروخ في المقال التالي
الكرنب او كما يطلق عليه في العديد من الدول محشي الملفوف الذي يتم اعدادها من خلال استخدام اوراق الملفوف حتى يتم حشوها بالأرز أو اللحم المفروم وهذه الأكل من اجمل الأكلات التي يتم اعدادها في المنزل وهناك العديد من الأشخاص الذين يحبون تناولها والاستمتاع بها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تقطيع اوراق الملف بشكل سريع حتى لا تستهلك وقت طويلا وذلك من خلال استخدام بعض المكونات التي تساعدني على ذلك حتى نستطيع الحصول على كمية كبيرة من اوراق الملف بشكل سريع بدلا من الوقت الطويل الذي كنا نمضيه في تقطيع الملفوف ورقة ورقة حتى يكون جاهز للاستخدام.
مكونات طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقطيع الملفوف بشكل سريع و بخطوات سهلة سنحتاج إلى بعض المكونات والأدوات التي تساعدني على ذلك وهذه الأدوات هي:
- سكين حاد.
- ثمرة ملفوف.
- جسم متساو حتى نقوم بتقطيع الملفوف عليه.
- أكياس بلاستيكية.
طريقة تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع تقديم اوراق الملفوف حتى تكون جاهزة للحشو وهذه الطريقة هي:
- نحضر حبة كبيرة من الملفوف ونبدأ في إزالة جميع الأوراق الموجودة عليها وهي لا تزال جافة دون أن نضعها في الماء.
- نستمر في فعل ذلك حتى نتخلص من جميع الأوراق المحيطة بها.
- بعد ذلك نبدأ في تقطيع هذه الأوراق من خلال ترتيب الأوراق بعضها فوق بعض حتى نجعل جميع الأوراق في ارتفاع واحد بعد ذلك نقوم به تقطيع الأوراق بالسكين مرتين بشكل أفقي ومرتين بشكل عمودي.
- من خلال هذه الطريقة نحصل على كمية كبيرة من أوراق المحشي ونقوم بوضع هذه الأوراق و ترتيبها داخل أكياس بلاستيكية ونتركها في الثلاجة.
- يمكن تركها في الثلاجة لبعض الوقت حتى تكون جاهزة للاستخدام وذلك من خلال وضعها داخل الفريزر حتى تصبح لينة وجاهزا للحشوة دون أن يحتاج إلى وضعها في الماء قبل ذلك وهذه الطريقة تختصر الكثير من الوقت
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