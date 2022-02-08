نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول وفوائده للبشرة والشعر والعناية بهم وما هي أضراره في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة كريم بانثينول وفوائده للبشرة والشعر والعناية بهم وما هي أضراره، تبحث العديد من النساء عن أفضل المنتجات الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل الشعر، ولكن تتعدد تلك المنتجات كما أن لها آثار جانبية علي البشرة والشعر، وهذا نظراً لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة كما أنها تتسبب في تلف وتساقط بصيلات الشعر، ولذلك يعتبر كريم بانثينول من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة والشعر كما أنه غير مكلف.

أسرار كريم بانثينول وكيفية استخدامه للبشرة والشعر

تعد البشرة والشعر من أهم مظاهر الجمال لدي المرأة لذا تحرص علي العناية بهم بشكل يومي.

كما تهتم بتوفير الترطيب اللازم لحمايتهم من الجفاف ولذلك فإن كريم بانثينول هو الحل الأمثل.

حيث تتوافر به العديد من الفوائد والتي تتمثل في منع خشونة وتجعد الشعر وتحفيز الكولاجين للبشرة.

ولهذا سوف نستعرض سوياً أهم فوائد معجزة كريم بانثينول وما هي أضراره.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

يتميز بقدرته الفائقة في توفير الترطيب اللازم للبشرة ومنع جفافها.

يساعد في توحيد لون البشرة وتفتيح الوجه كما يعالج خلايا الجلد المتضررة.

يعمل علي الحد من تجاعيد الوجه وتحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

كيفية الاستخدام للبشرة

يمكن استخدامه لتفتيح البشرة والتخلص من اسمرار المناطق الحساسة من خلال خلط المكونات التالية وهي:

خلط 2 ملعقة من كريم بانثينول مع ملعقة من الجليسرين وملعقة أخري من الحليب البودرة والنشا.

ثم تمزج المكونات جيداً وتوزع علي الوجه وتترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء وتستخدم 3 مرات في الأسبوع.

طريقة أخري لترطيب البشرة

يساعد كريم بانثينول علي ترطيب البشرة والجسم من خلال التدليك بملعقة صغيرة حيث يدوم لفترة طويلة.

كما يعمل علي حماية البشرة من التجاعيد وعلاج الخطوط الرفيعة والتخلص من خلايا الجلد الميت.

فوائد كريم بانثينول للشعر

يقوم بمنع تساقط الشعر وحماية فروة الرأس من الجفاف من خلال توفير الترطيب لشعر حيوي.

يساعد علي عمل طبقة عازلة مما يقوم بالحفاظ علي نعومة الشعر.

ترميم الشعر التالف من خلال إصلاح الضرر الناتج من استخدام أدوات تجفيف الشعر.

طريقة الاستخدام للشعر

يتم وضعه علي الشعر مباشرة من خلال تدليكه بكمية قليلة قبل التصفيف لشعر رطب ولامع.

أو من خلال مزجه مع ملعقة من زيت جوز الهند ووضعه علي الشعر لمدة ساعة لعلاج تجعد وتشابك الشعر.

أضرار كريم بانثينول علي البشرة والشعر

أثبتت الدراسات أنه لا توجد آثار جانبية عند استخدام كريم بانثينول علي البشرة والشعر حيث يحتوي علي مادة البانثينول الآمنة.

إلا أن له بعض الأعراض الجانبية الطفيفة وخاصةًُ لأصحاب البشرة الحساسة ومنها ما يلي