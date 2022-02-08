نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريم كراميل على أصوله بقوام مظبوط وطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريم كراميل على أصوله بقوام مظبوط وطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
لإعداد الكريم كراميل في المنزل مثل الجاهز في المطاعم والمحلات يجب اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار بعض المكونات، وهي عبارة عن:
طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من أنواع الحلويات التي لها شعبية كبيرة لأنه يمتلك طعم لذيذ يجذب الناس لتناوله، ومن حقائق الكريم كراميل الغذائية ان قطعة الكريم كراميل التي تزن ٣٠٠ جرام تحتوي على ٦٥٤ من السعرات الحرارية، ويوجد بها دهون بنسبة ٢٤ والدهون المشبعة بنسبة ١٠ تقريباً، أما الكولسترول الذي يوجد بها فهو بنسبة ٥٩٧ ويوجد بها نسبة كربوهيدرات تقريباً ٨٣، كما أن الكريم كراميل يوجد به أيضاً بروتينات بنسبة ٢٨.
طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل
لإعداد الكريم كراميل في المنزل مثل الجاهز في المطاعم والمحلات يجب اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار بعض المكونات، وهي عبارة عن:
المكونات:
- عدد ٦ بيضات.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب صغير من السكر.
- كوبان حليب سائل.
طريقة عمل الكريم كراميل:
- نقوم بوضع عدد ٢ معلقة في مقلاة على النار، ومن الممكن وضع معلقتين ماء على السكر خوفاً من الاحتراق ونتركه على النار متى يصير لونه أسود.
- لكي نحصل على طعم الكريم كراميل المطلوب يجب تدفئة الحليب، وفي هذا الوقت يكون الكراميل جاهز ونضعه في الوعاء الخاص ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بوضع البيض المطلوب مع ربع كوب من السكر ونخفقهم بشكل جيد جداً، ثم بعد ذلك نضع الفانيليا والحليب الذي قد قمنا بتدفئته في وقت مسبق.
- ونقوم بعد ذلك بخلط جميع المكونات التي قد قمنا بمزجها معاً بطريقة جيدة حتى يصبح لدينا خليط متجانس.
- ونقوم باستخدام المصفاة بتصفية الخليط حتى لا يوجد رغوة ونتخلص منها بشكل نهائي، وبعد ذلك نضع الخليط في الفرن لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة ولا تزيد عن ساعة حتى نحصل على خليط متجمد.
- بعد أن نتأكد ان الخليط قد استوى نقوم باخراجة من الفرن ونتركه فترة حتى برد بشكل كلي.
- ثم بعد ذلك نقوم بتزيين الكريم كراميل حيث نضع على وجه القليل من مربي الفراولة او القليل من العسل أو أي نوع آخر حسب الرغبة، مع مراعاة وضع الفواكه من الفراولة والموز على أطراف الكريم كراميل.
- وفي النهاية نضع الكريم كراميل في الثلاجة ونتركه لليوم التالي، وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ