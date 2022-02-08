طريقة عمل الكريم كراميل على أصوله بقوام مظبوط وطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل الكريم كراميل، الكريم كراميل من أنواع الحلويات التي لها شعبية كبيرة لأنه يمتلك طعم لذيذ يجذب الناس لتناوله، ومن حقائق الكريم كراميل الغذائية ان قطعة الكريم كراميل التي تزن ٣٠٠ جرام تحتوي على ٦٥٤ من السعرات الحرارية، ويوجد بها دهون بنسبة ٢٤ والدهون المشبعة بنسبة ١٠ تقريباً، أما الكولسترول الذي يوجد بها فهو بنسبة ٥٩٧ ويوجد بها نسبة كربوهيدرات تقريباً ٨٣، كما أن الكريم كراميل يوجد به أيضاً بروتينات بنسبة ٢٨.

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل

لإعداد الكريم كراميل في المنزل مثل الجاهز في المطاعم والمحلات يجب اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار بعض المكونات، وهي عبارة عن:

المكونات:

عدد ٦ بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

كوب صغير من السكر.

كوبان حليب سائل.

طريقة عمل الكريم كراميل: