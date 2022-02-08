هدية ربانيه..مكون سحري خطير على الشعر لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وينعم ويفرد الشعر

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، القهوة هي علاج للشعر لقد أثبتت الدراسات أن القهوة القدرة على ترطيب الشعر والاقلال من مشاكله لذا فإن القهوة من أهم المكونات لعلاج الشعر لأنها تساعد علي تحفيز نمو الشعر وتجعله أكثر كثافة وتعالج القهوة أيضا مشكلة تساقط الشعر حيث تحتوي القهوة على الكافيين الذي يلعب دورا مهما في علاج الشعر والشعر هو زينة المرأة.

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

قد تبحث الكثير من السيدات عن طرق امنه وفعاله في تطويل الشعر والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات .

وصفة القهوة لتطويل الشعر

تعتبر القهوة من اكثر المكونات الطبيعية الفعالة التي تساعد بشكل كبير في تطويل وتكثيف الشعر

مكونات وصفة القهوة لتطويل الشعر

ربع كوب من القهوة.

ثلاث ملاعق من عسل النحل.

ربع كوب من زيت الزيتون.

الشامبو الخاص بغسيل الشعر.

طريقة وصفة القهوة لتكثيف الشعر

احضري إناء فارغ ثم صبي القهوة مع العسل مع زيت الزيتون .

اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متماسك .

ثم قومي بالأخذ من الخليط وافركي فروة الرأس مع خصلات الشعر .

واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة علي الأقل ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو.

يجب تكرار جميع الخطوات 3 مرات أسبوعياً لمدة شهر متواصل لكي تحصلي على أفضل النتائج.

وصفة القهوة على الزنجبيل لتكثيف الشعر

سوف نقدم لكم وصفة اخري للقهوة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفه القهوة لتطويل الشعر

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

وملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير وصفه القهوة لتطويل الشعر

احضري إناء فارغ ثم قومي بإضافة القهوة ثم إضافة زيت الزنجبيل مع زيت الخروع مع زيت اللوز وقلبي جيداً.

ثم اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس .

خذي من الخليط ثم دلكي فروة الرأس جيداً وخصلات الشعر.

ثم اتركي الخليط علي شعرك لمده ساعه تقريباً ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

لابد أن تكرر أكثر من مرة في الشهر لتحقيق النتيجة التي ترضيك .

وصفه القهوة والكركم لتطويل الشعر

سوف نقدم لكم طريقة أخري لتطويل الشعر

مكونات وصفه القهوة لتكثيف الشعر

ملعقتين كبيرة من بودرة الكاكاو

وملعقتين كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الكركم .

علبتين من محلول الأكسجين.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام القهوة على الشعر لإنبات الفراغات