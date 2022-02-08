وصفة سحرية لفرد الشعر الجاف والمجعد بمكون واحد لشعر ناعم وحرير

وصفة لشعر جاف، تفضل الكثير من السيدات الحصول على شعر صحى ولامع مع العلم أنه الكثير من النساء يولدن بشعر مجعد وجاف حتى أصحاب الشعر اللامع والصحي شعرهم عرضة للتلف والجفاف، والكثير من المواد الكيميائية التي نأخذها للعناية بالبشرة تزيد من مشاكل الجفاف لا تقوم بمعالجتها، لذلك تتجه الكثير من النساء للوصفات الطبيعية الخالية من وجود أي مواد كيميائية للحصول على شعر صحى ولامع وغير جاف.

وصفات طبيعية لشعر جاف

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من مشكلة جفاف الشعر، ومن هذه الوصفات الطبيعة ما يلى:

وصفة صفار البيض:

المكونات:

عدد ٢ بيضة.

عدد ٣ ملاعق كبيرة ماء.

خلاط كهربائي.

طريقة عمل الوصفة:

طريقة عمل الوصفة: نقوم بفصل صفار البيض عن بياض البيض، ثم نضع الصفار مع الماء في الخلاط الكهربائي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام الماء البارد، وذلك لأن الماء الساخن يساعد على نضج البيض مما يسبب رائحة كريهة يصعب التخلص منها.

وصفة البيض والعسل والزبادي:

هذه الوصفة لأصحاب الشعر الذي يجمع بين الخصائص الزيتية لجذور الشعر والجفاف في أطرافه.

المكونات:

بيضتان.

معلقة كبيرة عسل.

معلقتين كبيرتين لين الزبادي.

إناء حجمة متوسط.

طريقة عمل الوصفة:

طريقة عمل الوصفة: نقوم أولاً بخفق البيض في إناء متوسط الحجم، ثم بعد ذلك نضيف إليه معلقة من العسل وملعقتين من الزبادي.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات بطريقة جيدة لكي نحصل على خليط دسم وناعم.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بطريقة جيدة.

وصفة حليب الأرز والعسل: المكونات:

كوب واحد من حليب الأرز.

معلقتان صغيرتان عسل.

طريقة عمل الوصفة:

طريقة عمل الوصفة: نقوم أولاً بخلط حليب الأرز مع العسل بطريقة جيدة في وعاء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه مدة من ١٠ الي ١٥ دقيقة.

وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بطريقة جيدة.

وصفة الأفوكادو:

المكونات: