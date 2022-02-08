اعملي الارز البسمتي باللحمه على أصوله بخلطة خطيرة وطعم جنان

طريقة عمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة، يعتبر الرز البسمتي من أكثر الأكلات انتشاراً في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وفي الفترة الأخيرة قد انتقل الى الكثير من الدول العربية وأصبح أيضاً من ضمن الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص بمختلف أعمارهم، ويتم تقديم الرز البسمتي بالكثير من الطرق ومن الممكن عمل الرز الأبيض والرز الأصفر وتقديمة بالخضار او بالفراخ وغيرها من الوصفات.

طريقة عمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة في المنزل

يوجد الكثير من الطرق لعمل الرز البسمتي، وسوف نقوم بشرح أكثر الوصفات استخداماً لعمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة، يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات الرز البسمتي باللحمة المفرومة: