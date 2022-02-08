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عمر شويل - جدة اعملي الارز البسمتي باللحمه على أصوله بخلطة خطيرة وطعم جنان - ثقفني
يوجد الكثير من الطرق لعمل الرز البسمتي، وسوف نقوم بشرح أكثر الوصفات استخداماً لعمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة، يجب اتباع الخطوات التالية:
طريقة عمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة، يعتبر الرز البسمتي من أكثر الأكلات انتشاراً في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وفي الفترة الأخيرة قد انتقل الى الكثير من الدول العربية وأصبح أيضاً من ضمن الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص بمختلف أعمارهم، ويتم تقديم الرز البسمتي بالكثير من الطرق ومن الممكن عمل الرز الأبيض والرز الأصفر وتقديمة بالخضار او بالفراخ وغيرها من الوصفات.
طريقة عمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة في المنزل
يوجد الكثير من الطرق لعمل الرز البسمتي، وسوف نقوم بشرح أكثر الوصفات استخداماً لعمل الرز البسمتي باللحمة المفرومة، يجب اتباع الخطوات التالية:
مكونات الرز البسمتي باللحمة المفرومة:
- عدد ٢ كوب من الأرز البسمتي
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- عدد ٢ فص ثوم.
- نصف كوب من الشبت.
- كوب واحد من الكزبرة الخضراء.
- عدد ٢ حبة طماطم.
- عدد ٢ معلقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- مكعب واحد من مرقة الخضروات.
- ملح حسب الحاجة.
- فلفل اسود حسب الرغبة.
- كمية من البهارات المشكلة.
- كمية من الكزبرة الجافة.
- كمية من الكبابة الصيني.
طريقة تحضير الرز البسمتي باللحمة المفرومة:
- نقوم بوضع البصل المبشور في طاسة بها زيت على النار ونستمر في التقليب حتي يصبح لونه ذهبي ثم نضع عليه ثوم مفروم ونقلب مره اخرى حتى يصفر لون الثوم والبصل.
- ثم بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة على البصل والثوم ونقلبها باستمرار حتى يتغير لونها ونضع عليها بعد ذلك البهارات وفوقهم الطماطم المبشورة خشنة وعصير الطماطم ونقوم بخفض النار عليها ونقلبها، ثم نتركها فترة حتى تتشرب ماء الطماطم وتتسبك جيداً.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز البسمتي ونتركه فترة حتى يسخن بشكل كامل، ثم نضيف إليه مكعب مرقة الخضار مع عدد ٢ كوب من الماء المغلي، ثم نترك الحلة مفتوحة على نار متوسطة حتى تغلى ويشرب الأرز كل الماء الموجود.
- ثم بعد ذلك نضيف موب ونصف من الماء المغلي ونخفض النار، ونضيف الشبت أيضاً ونغطي الحلة ونتركه فترة حتى ينضج بشكل كامل.
- ثم بعد ذلك يصبح الرز البسمتي باللحمة المفرومة جاهز للتقديم بجانب الأكلات الأخرى.
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