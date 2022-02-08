اعملي الباستا فلورا بالشيكولاتة فالبيت مثل الجاهزة في 10 دقائق

الباستا فلورا من الحلوى اللذيذة المحبوبة لدي الكثير منا وتسعى دائما حواء لتوفير كل ما يرغب به أفراد أسرتها وضمان صحة الأطعمة فلذالك تجتهد لتعلم طرق سهلة لكافة أنواع الحلويات، واليوم سوف نتناول طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا بحشوات مختلفة لترضي وتسعدي أفراد العائلة.

مكونات ومقادير عمل الباستا فلورا بالمربى:

3 كوب دقيق.

بيكينج بودر.

كوب سكر بودره.

2 بيضة.

ملح.

فانيليا.

كوب مربى فراولة أو حسب الرغبة.

طريقه عمل وتحضير الباستا فلورا بالمربى:

في وعاء كبير أو في العجان نقوم بضرب الزبده والسكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي فاتح. ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بوضع المكونات الجافة معاً (الدقيق والبيكنج بودر والملح) ونقوم بنخلهم أكثر من مرة ثم نضيفهم على المكونات السائله. نخفق المكونات السائلة والجافة معاً حتى نحصل على عجينه متماسكة ونتركها ترتاح لمده عشر دقائق. نحضر صينية بها ورق زبدة ونقوم بفرد العجينة في الصينية و تقطيع الأطراف . نقوم بتوزيع المربى على العجينة التي قمنا بمفردها في الصينية. نقوم بفرد باقي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتقطيعها شرائح ورصها على سطح الصينية بالطول والعرض فوق المربى. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

مكونات عمل الباستا فلورا بالشيكولاتة:

3 كوب دقيق.

بيكنج باودر.

فانيليا.

نصف كوب من الزبده.

كوب وربع من السكر البودره.

3 بيضات.

نصف كوب شيكولاته خام.

ربع كوب من اللبن السائل.

طريقة عمل وتحضير الباستا فلورا بالشيكولاتة :