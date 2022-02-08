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عمر شويل - جدة اعملي الباستا فلورا بالشيكولاتة فالبيت مثل الجاهزة في 10 دقائق - ثقفني
الباستا فلورا من الحلوى اللذيذة المحبوبة لدي الكثير منا وتسعى دائما حواء لتوفير كل ما يرغب به أفراد أسرتها وضمان صحة الأطعمة فلذالك تجتهد لتعلم طرق سهلة لكافة أنواع الحلويات، واليوم سوف نتناول طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا بحشوات مختلفة لترضي وتسعدي أفراد العائلة.
مكونات ومقادير عمل الباستا فلورا بالمربى:
- 3 كوب دقيق.
- بيكينج بودر.
- كوب سكر بودره.
- 2 بيضة.
- ملح.
- فانيليا.
- كوب مربى فراولة أو حسب الرغبة.
طريقه عمل وتحضير الباستا فلورا بالمربى:
- في وعاء كبير أو في العجان نقوم بضرب الزبده والسكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي فاتح.
- ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بوضع المكونات الجافة معاً (الدقيق والبيكنج بودر والملح) ونقوم بنخلهم أكثر من مرة ثم نضيفهم على المكونات السائله.
- نخفق المكونات السائلة والجافة معاً حتى نحصل على عجينه متماسكة ونتركها ترتاح لمده عشر دقائق.
- نحضر صينية بها ورق زبدة ونقوم بفرد العجينة في الصينية و تقطيع الأطراف .
- نقوم بتوزيع المربى على العجينة التي قمنا بمفردها في الصينية.
- نقوم بفرد باقي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقوم بتقطيعها شرائح ورصها على سطح الصينية بالطول والعرض فوق المربى.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
مكونات عمل الباستا فلورا بالشيكولاتة:
- 3 كوب دقيق.
- بيكنج باودر.
- فانيليا.
- نصف كوب من الزبده.
- كوب وربع من السكر البودره.
- 3 بيضات.
- نصف كوب شيكولاته خام.
- ربع كوب من اللبن السائل.
طريقة عمل وتحضير الباستا فلورا بالشيكولاتة :
- في وعاء كبير نقوم بوضع الزبدة والسكر ونقوم بخلطهم جيداً حتى يذوب السكر و نحصل على قوام كريمي لونه فاتح.
- ثم نقوم بإضافة البيض و الفانيليا و نستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- في وعاء آخر نقوم بوضع كل المكونات الجافة ونخلها أكثر من مره قبل الإستخدام.
- نقوم بوضع المكونات الجافة مع المكونات السائلة ونخفق حتى تتجانس و تتماسك و نحصل على عجينه طرية. نتىك العجينه ترتاح 10 دقائق.
- ثم نحضر صينية ونضع بها ورقه زبدة و نقوم بتقسيم العجينة إلى جزئين الجزء الأول نفرده في الصينية والأطراف بشكل متساوي.
- نقوم بتحضير صوص الشوكولاته للحشو نعمل على إذابة الشوكولاتة عن طريق بخار الماء نقوم بوضع وعاء به نصف كوب ماء و نضع فوقه وعاء أصغر منه ونضع به مكعبات الشوكولاتة ونقلب حتى تذوب الشكولاتة تماماً.
- ثم نضيف إليها كوب الحليب ونقلبهم معاً.
- ثم نبدء بإستخدم صوص الشوكولاتة في الحشو نضعها على العجينه التي وضعناها في الصينيه.
- نقوم بفرد باقي العجين على سطح مرشوش بالدقيق وتقطيعه شرائح بالطول أو أي أشكال مرغوبة عند الأطفال و نقوم برص العجينه المتقطعة فوق الشوكولاتة بالطول والعرض.
- ثم ندخلها الفرن على الرف المتوسط على درجة حراره متوسطة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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