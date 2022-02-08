إذا وجدت هذه الدودة داخل المرحاض بيتك عليك التوجه إلي الدكتور فورا

يعاني البعض من ديدان البطن أو ما تعرف باسم الديدان المعوية، وهي إحدى الأمراض التي تصيب القناة الهضمية، وينتشر هذا المرض في الدول الفقيرة، وهي التي تفتقر للنظافة والتعقيم، وهذه الكائنات تعرف بأنها نوع من الكائنات الطفيلية البسيطة، ومكان تواجدها في الأمعاء الدقيقة، وهي تقوم بالتغذي على غذاء الإنسان، لذا إذا وجدت هذه الدودة داخل المرحاض بيتك عليك التوجه الى الدكتور فورا.

ما هي ديدان البطن

يوجد ثلاث أنواع من الديدان الدقيقة الطفيلية، وهي كالآتي:

الديدان المدورة: وتأتي من تناول الطعام الملوث وشرب الماء الملوث، فتقوم البيوض بالالتصاق في جدار الأمعاء الدقيقة لتقوم بفقس بيضها لتنمو في الداخل، ومن أشهرها دودة الإسكارس.

الديدان الشريطية: وهي أخطر أنواع الديدان التي يمكن أن تصيب جسم الإنسان، وتنتقل من خلال تناول اللحوم النيء أو غير المطهية بشكل جيد.

الديدان المثقوبة: تعيش هذه الديدان داخل الأمعاء والرئتين، والكبد، وتنتقل إلى الجسم عن طريق السباحة في المياه الملوثة، فيؤدي للإصابة بداء البلهارسيا.

متى تتوجه للطبيب على الفور

يجب التوجه على الفور إلى الطبيب إذا رأيت ديدان في المرحاض.

في حال شعرت بألم شديد في البطن.

المرور بحالات الإسهال الشديد.

فقدان الوزن بشكل غير طبيعي.

علاج ديدان البطن

يقوم الطبيب بطلب الفحوصات للتأكد من حالة المريض ومعرفة نوع الديدان التي هاجمت الأمعاء.

يقوم الطبيب بكتابة أدوية طاردة للديدان: