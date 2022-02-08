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عمر شويل - جدة أعملي الكحك الناعم بالسمنة البلدي على أصوله بمقادير مظبوطة ودايبة دوب بطعم ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني
الكحك من الحلويات المشهورة في الوطن العربي في الأعياد والأفراح، فهو يتميز بطعمه اللذيذ الذي لا يقاوم، ويعرف في السعودية باسم المعمول، وفي مصر وبلاد الشام باسم الكعك، ويتم تقديم الكعك بأكثر من طريقة، فهناك كعك بالملبن، أو كعك بالمكسرات، أو كعك بالعجمية، يمكنكِ تحضير الكحك بالتمر وتقديمه لأطفالك في وجبة الإفطار ليمده بالطاقة والنشاط، فنقدم لك سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل الكحك.
مكونات عمل الكحك
أهم ما يجعل طعم الكحك لذيذ وناعم ويذوب في الفم، هو السمن البلدي، وأن تكون العجينة نفسها ناعمة وهشة قبل إدخالها الفرن.
المكونات
- 1 كيلو من السمن البلدي.
- 1 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.
- نصف كوب من اللبن الدافئ.
- ربع كوب من ماء الورد.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- 1 ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.
مكونات الحشوة:
- ملبن سادة
- مكسرات عين جمل.
- تمر.
- سكر بودرة للتزيين.
طريقة تحضير عجينة الكحك
- احضري قدر وضعي به السمن البلدي وارفعيه على النار حتى يسخن.
- احضري بولة عميقة وضعي فيها الدقيق ثم قومي بعمل حفرة في منتصف الدقيق.
- ضيفي السمن البلدي إلى الدقيق ثم ضيفي السمسم وقومي بفركهم مع بعضهم بعد أن تبرد العجينة قليلًا.
- احضري نصف كوب من اللبن الدافئ وقومي بتذويب الخميرة وقلبي جيدًا، ثم تضاف إلى العجينة.
- ضيفي بعد ذلك رائحة الكحك وماء الرود واستمري في العجن لمدة خمس دقائق.
- قومي بعد ذلك بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة.
- قومي بتقسيم الكرات إلى كرات بالتمر وكرات بالمكسرات وكرات بالملبن.
- قومي بوضع الحشوة في منتصف الكرة ثم اضغطي عليها قليلًا وقومي بتشكيلها بالشكل المتوفر لديكِ.
- احضري الصواني الخاصة بالكحك وقومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180.
- ادخلي الصينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحول لون الكحك إلى اللون الذهبي الفاتح.
- قومي بإخراجه واتركيه حتى يبرد تمامًا واحضري علبة محكمة الغلق، وقومي برص الكحك بداخلها.
- احرصي ألا تضعي الكحك بدون رصه حتى لا يتكسر معكِ.
- قدميه في أطباق التقديم ورشي عليه السكر البودر للتزيين وبالهنا والشفا.
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