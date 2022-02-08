أعملي الكحك الناعم بالسمنة البلدي على أصوله بمقادير مظبوطة ودايبة دوب بطعم ألذ من محلات المخبوزات

الكحك من الحلويات المشهورة في الوطن العربي في الأعياد والأفراح، فهو يتميز بطعمه اللذيذ الذي لا يقاوم، ويعرف في السعودية باسم المعمول، وفي مصر وبلاد الشام باسم الكعك، ويتم تقديم الكعك بأكثر من طريقة، فهناك كعك بالملبن، أو كعك بالمكسرات، أو كعك بالعجمية، يمكنكِ تحضير الكحك بالتمر وتقديمه لأطفالك في وجبة الإفطار ليمده بالطاقة والنشاط، فنقدم لك سيدتي خطوة بخطوة طريقة عمل الكحك.

مكونات عمل الكحك

أهم ما يجعل طعم الكحك لذيذ وناعم ويذوب في الفم، هو السمن البلدي، وأن تكون العجينة نفسها ناعمة وهشة قبل إدخالها الفرن.

المكونات

1 كيلو من السمن البلدي.

1 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.

نصف كوب من اللبن الدافئ.

ربع كوب من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

1 ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

مكونات الحشوة:

ملبن سادة

مكسرات عين جمل.

تمر.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة تحضير عجينة الكحك