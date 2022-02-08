ب2 كوب دقيق أعملي بسكويت الشاي على أصوله بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة ومقرمشة

تبحث الكثير من الأمهات عن طريق عمل بسكوت الشاي اللذيذ، والذي يتم طلبه بشكل كبير وشرائه من المحلات جاهز بسبب حب الكثير من الناس له، فهو يعتبر اكله خفيفة يتم تناولها في الصباح مع كوب الشاي الساخن، يحبة الكبار والصغار، لذلك تفضل كل أم القيام بتجهيزه في المنزل افضل من شرائه بشكل غير مضمون، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على كيفية عمل بسكويت الشاي بخطوات بسيطة.

طريقة عمل بسكويت الشاي فى المنزل بكل سهولة

اصنعي البسكوت المحبوب لكي الأفراد عائلتك بكل سهولة، واستمتعي بالطعم اللذيذ وضمان مكوناته بشكل صحي، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر يفضل أن يكون بودرة.

أربع ملاعق من الزبدة الذائبة.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة الحجم.

نصف كوب من اللبن الحليب.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير