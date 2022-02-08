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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي بسكويت الشاي على أصوله بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة ومقرمشة - ثقفني
تبحث الكثير من الأمهات عن طريق عمل بسكوت الشاي اللذيذ، والذي يتم طلبه بشكل كبير وشرائه من المحلات جاهز بسبب حب الكثير من الناس له، فهو يعتبر اكله خفيفة يتم تناولها في الصباح مع كوب الشاي الساخن، يحبة الكبار والصغار، لذلك تفضل كل أم القيام بتجهيزه في المنزل افضل من شرائه بشكل غير مضمون، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على كيفية عمل بسكويت الشاي بخطوات بسيطة.
طريقة عمل بسكويت الشاي فى المنزل بكل سهولة
اصنعي البسكوت المحبوب لكي الأفراد عائلتك بكل سهولة، واستمتعي بالطعم اللذيذ وضمان مكوناته بشكل صحي، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب من السكر يفضل أن يكون بودرة.
- أربع ملاعق من الزبدة الذائبة.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقة من البيكنج باودر صغيرة الحجم.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- احضري بولة غويطة.
- اضيفي بها الدقيق، مع إضافة البيكنج باودر، والملح.
- استخدمي ملعقة، وقومي بتقليب هذه المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- اتركي هذا الخليط جانبًا.
- احضري وعاء الخلاط، واضيفي بداخله الزبدة والسكر.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تصبح مثل الكريمة ناعمة وقد ذاب كل السكر داخل الزبدة.
- اضيفي الان البيضة، والفانيليا.
- أعيدي الخلط مرة أخرى.
- في النهاية اضيفي اللبن الحليب.
- قومي بإعادة الخلط لمدة خمس دقائق حتى تتجانس بشكل أفضل كل المكونات.
- ضعي هذا الخليط على البولة التي قد تم تحضيرها على خليط الدقيق.
- استخدمي المضرب اليدوي حتى تتمكني من لم المكونات والعجن جيدًا.
- قومي بعجن المكونات بشكل جيد حتى تتجانس مع بعض وتصبح عجينة متماسكة طرية.
- اتركي العجينة بعد تغطيتها حتى ترتاح قليلًا.
- بعد ذلك افردي العجينة على الرخامة.
- قومي بتقطيعها بالسكين أشكال دائرية أو أصابع حسب الرغبة.
- رصي قطع البسكويت في صينية مفروشة ورق زبدة.
- ادخلي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، واتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي وتنضج.
- اغلقي النار في الفرن واتركي الصينية حتى يتماسك البسكوت ويصبح مقرمش.
- هكذا أصبح البسكوت جاهز يمكن تقديمه الآن.
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