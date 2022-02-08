معظمنا فاكر الأفلام اللي كان بيشوفها وهو بيفطر مع عيلته، واتضح إننا كمان المفروض نعمل ده مع أولادنا لأنه مش مجرد عادة قديمة أو تقليد ولكن الحقيقة إن تجمع الأسرة مع بعض وقت الأكل له فوايد على الأطفال، ولمة السفرة ممكن إنها تصلح أي شيء تقريباً، مش لازم في وقتها، ولكن أكيد إنها اللمة دي هيبقى لها فايدة، وهنا بنشرح إزاي مجرد وجبة أو تجمع عائلي على الأكل بيبقى أكتر من مجرد إستهلاك، في المقال ده هنقولك 6 فوائد للأطفال هيكتسبوها لما تتعودوا تاكلوا كل وجباتكم سوا كأسرة واحدة

6 فوائد للأطفال هيكتسبوها لما تتعودوا تاكلوا كل وجباتكم سوا كأسرة واحدة

بيتعلموا الأخلاق الحميدة

الأطفال بتقلد سلوك أهاليهم، عشان كده الأهل ممكن يستغلوا وقت التجمع على الأكل ويظهروا التصرفات الصح وتعليمهم بعص المهارات الاجتماعية ومهارات الإتصال.

بيبقوا أشطر في المدرسة

الأطفال اللي بياكلوا مع أسرتهم بتكون درجاتهم أفضل من اللي بياكلوا لوحدهم. ممكن ده يكون بيرجع للقيمة الغذائية اللي بيوفرها الأهل في الوجبات والفيتامينات اللي فيها، لكن كمان مناقشة المشاكل في المدرسة بتشجع الأطفال على التعامل مع المشاكل بشكل مناسب وأكتر كفاءة.

أكلهم هيبقى صحي أكتر

كقاعدة عامة، الأكل في بالبيت بيبقى صحي أكتر من الأكل بره، والدراسات أثبتت إن الأطفال اللي بياكلوا وجبات صحية ومغذية مع أهلهم بيكونوا أقل عرضة للسمنة في سنوات مراهقتهم.

تفتح أكتر

بيساعد التجمع العائلي للأطفال والمراهقين على إنهم يتكلموا عن مشاعرهم بشكل أكثر منفتح أكتر، وبعض الدراسات قالت إن الشباب لقوا تواصل أبوي أفضل وقت الأكل مع أهاليهم لأن كل واحد فيهم بيتكلم عن جزء من حياته أو يومه وبالتالي خلق رابطة عائلية أقوى.

احترامهم لنفسهم بيزيد

الأكل سوا بيخلق شعور بالانتماء والمشاركات الاجتماعية بيحتاجها كتير من الأطفال والمراهقين لأنها بتعزز ثقتهم واحترامهم لنفسهم وده بيخليهم أقل عرضة لللشعور بالوحدة والإكتئاب.

بيبقوا مكتفين ذاتيا اكتر

ممكن للأهل إنهم يخلوا أطفالهم يشاركوهم في عمل الأكل، أو شرا الأكل من السوق والبقالة، ومشاركتهم في إنهم يقترحوا وجبات الأكل وطبخها وده هيخليهم أكتر استقلالية وهيساعدهم يكونوا حريصين في صرف الفلوس ومعرفة قيمتها.

اعرفي معانا كمان تصرفات بيعملوها الأهل بتسبب سلوك سيء عند الأطفال..