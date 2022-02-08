بكوب دقيق أعملي كيلو بسكويت بدون ماكينة أو خلاط مقرمش ولذيذ جدا زي المحلات مش هتبطلي تعمليه

هناك العديد من أفكار الحلويات اللذيذة التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن اعدادها وهي طريقة إعداد بسكويت الشيء الاقتصادي الذي يتم إعداده في وقت سريع ودون استخدام خلاط او المكينة الخاصة بإعداد البسكويت ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كل المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد بسكويت الشاي الاقتصادي الذي لا يحتاج إلى أي أدوات أخرى وسنتحدث أيضا عن طريقة مكونات إعداد هذا الطبق اللذيذ.

‏مكونات إعداد بسكويت الشاي

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع ‏إعداد بسكويت الشاي بدون الكثير من الأدوات وهذه المكونات هي:

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ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق .

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من اللبن تقريبا ويتم استخدام حسب حاجة العجين إلى هذا الحليب.

ثلاث بيضات

نص كوب من السكر الناعم مطحون

½ كوب من الزبدة السائلة

ملعقة من الباكنج باودر

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طريقة إعداد بسكويت الشاي

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد طريقة بسكويت الشاي وهذه الطريقة هي:

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بسكويت الشاي من المأكولات اللذيذة التي يحب الأطفال تناولها ويحبون أن تكون هذه الحلويات باشكال مختلفة ‏مميزة ‏مالك نحتاج إلى بعض الأدوات التي تساعدنا في تشكيلة بسكويت الشاي حتى يخرج له شكل جميل.

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‏ نحتاج أولا إلى وعاء كبير ومضرب يدوي حتى يتم خلط المكونات داخل هذا الوعاء ونجمع المكونات وهي الطحين والسكر وزبدة والبيض والحليب والفني ليا ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدا بشكل مستمر حتى تتكون لدينا عجينة البسكويت.

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‏ هذه الطريقة طريقة سريعة لذلك لا نحتاج إلى الخميرة الفورية ولا يتم انتظار العجين نكون في نفس الوقت نفرد العجينة على سطح مستوي.

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‏ بعد ذلك يتم تشكيل العجين على الأشكال التي يحب الأطفال تناولها يمكن الإبداع في ذلك وأعداد العجينة على شكل ورود أو شخصيات على حسب الاشكال المتاحة.

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‏ بعد ذلك يتم إدخال البسكويت داخل الفرن حتى ينضج ويكون جاهز ليتناوله الأطفال.

طريقة عمل بسكويت الشيكولاته اللذيذ

يعتبر بسكويت الشيكولاته من ألذ انواع البسكويت التي يحبها الاطفال ويقومون دائما بشرائها من الخارج لذلك تفصل الامهات عمل بسكويت الشيكولاته في المنزل وباستخدام بيضة واحدة فقط تسطيعين الحصول على كميات كبيرة من البسكويت ويمكنك تحضير بسكويت الشوكولاته كنا ذكرنا في السابق مع إضافة بضع من قطع الشيكولاته اللذيذة للحصول على مذاق رائع ولذيذ جدآ