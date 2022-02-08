معجنات سريعة ولذيذة بطريقة سهلة واقتصادية وبعجينة قطنية وبمذاق روعة

معجنات سريعة ولذيذة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء والعشاء، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر المسخن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات سريعة ولذيذة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات معجنات سريعة ولذيذة

تتكون معجنات سريعة ولذيذة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

400 جم من الدقيق.

100مل من الماء الدافئ.

100 مل من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

بياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

50 مل من زيت الزيتون.

مقادير الحشوة

ربع كوب من زيت الزيتون.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 حبة جزر مبشور.

ملح.

فلفل أسود.

كركم.

زنجبيل.

كمون.

250 جم لحم مفروم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

سمسم.

بذور الخشخاش.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على معجنات سريعة ولذيذة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق، ثم نقوم بعمل فجوة في المنتصف.

ثم نضع في الفجوة الماء الدافئ والحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والملح وبياض البيضة، ثم نقلب بالملعقة.

ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم والجزر المبشور والملح والفلفل الأسود والكركم والزنجبيل والكمون، ثم نقلبهم.

بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى تنضج الحشوة.

ثم نضيف إليها البقدونس المفروم ناعم ونقلب قليلا، ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نفرد العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة كبيرة.

بعد ذلك نقطعها بقطاعة دائرية متوسطة فطائر صغيرة، ثم نلم العجينة المتبقية ونكورها، ثم نقطعها بالقطاعة أيضاً.

ثم نضع فوق كل فطيرة مقدار من الحشوة، ثم نغلق الفطائر لتصبح نصف دائرة، ونضغط على الأطراف باليد أو بالشوكة لغلقها.

ثم نرص الفطائر في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نغطيهم ونتركهم لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بصفار البيض، ثم نرش عليها القليل من السمسم والخشخاش.