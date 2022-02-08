نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة اللذيذة ببيضتين فقط وبمكونات بسيطة بالمنزل في المقال التالي
كيكة الفانيليا والشوكولاتة ، من أنواع الكيك سهلة التحضير والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، وهي ذات مذاق لذيذ ومحبب.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة.
مكونات كيكة الفانيليا والشوكولاتة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الكيكة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- بيضتين.
- ١٢٠ جرام سكر أو كوب.
- ظرف من الفانيليا.
- ١٠٠ مللي من الزيت.
- ١٢٠ مللي من الحليب.
- ١٦ جرام من البيكنج بودر.
- من٢٨٠ إلي٣٠٠ جرام من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ٢٠ جرام من الكاكاو الخام.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الفانيليا والشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من البيض والسكر والفانيليا جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونمزج جميع المكونات حتي تتجانس جيدا.
- ثم نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخلط بواسطة المضرب اليدوي حتي تمتزج جميع المكونات.
- وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج ونقلب جيدا بواسطة المضرب اليدوي.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البيكنج بودر للخليط ونخلطه مع خليط الكيك جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط إلي نصفين ونضع في النصف الأول نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- بعد ذلك نقوم بخلط ال٢٠ جرام من الكاكاو مع ملعقتين من الحليب ونضعم في النصف الآخر من خليط الكيك.
- ثم نقوم بجلب صينية أو قالب كيك ونصب فيه كلا الخليطين في نفس الوقت كل واحد من الجهة المقابلة للآخر.
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسوية الكيكة تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن تزيين الكيكة بها مثل صوص الكراميل والشوكولاتة البيضاء أو الداكنة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ