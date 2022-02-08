بحبه بطاطس و كوب نشا أعملي الشيبسي في البيت مقرمش ولذيذ أحلي من الأكياس الجاهزة في 10 دقائق

طريقة عمل الشيبسي بحبة بطاطس وملعقة نشا ، البطاطس المقرمش ورقائق الشيبس من أبرز الأشياء التي تحب الأمهات اعدادها للأطفال في المنزل لأنهم يحبون تناولها بشكل كبير في نفس الوقت اعدادها في المنزل لا يشكل أي صعوبة يمكن اعدادها باستخدام بعض مكونات بسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الشيبس في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مثل النشا ‏ونحاول بقدر الإمكان الوصول إلى نفس الطعم الذي نقوم بشرائها من الخارج والتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع أن نقوم بإعداد هذه البطاطس المقرمش اللذيذ.

طريقة عمل الشيبسي بحبة بطاطس وملعقة نشا

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد البطاطس باستخدام النشا ‏وهذه الطريقة هي:

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نحضر ثلاث حبات من البطاطس نقوم به تقطيع البطاطس إلى شرائح صغيرة بعد ذلك نضع البطاطس داخل الماء مثلج ونظيف لها ملعقة من النشا و ملعقة من الملح ملعقة من الخل ونترك البطاطس على هذه الحالة لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا تقريبا.‬

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‏ بعد ذلك نقوم بتحضير ‏الزيت الساخن ونضع فيه شرائح البطاطس واحدة تلو الأخرى حتى نستطيع اتمام عملية قلى البطاطس وتكون مقرمشة ولذيذة.

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طريقة أخرى لعمل الشيبسي

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في مارس نتحدث عن طريقة أخرى يمكن من خلالها أيضا إعداد الشيبس المقرمش ‏وهذه الطريقة هي:

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