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عمر شويل - جدة طريقه لعمل جميع أنواع المحشى بالحشوة والتتبيلة السرية والطعم كأنه حلم - ثقفني
طريقه لعمل جميع أنواع المحشى، المحشي من أكثر الأكلات التي عليها الطلب كبير وخصوصاً في فصل الشتاء، فالكثير يحب أكله سواء في وطننا العربي أو العالم الغربي، فهو يعرف بطعمه اللذيذ وبقيمته العالية، وبسبب حب الجميع للمحشي يقدم في كثير من المناسبات مثل الأفراح والولائم والأعياد وفي عزومات رمضان المبارك، والمحشي له أشكال كثيرة مثل الكرنب والكوسة وورق العنب والباذنجان وورق الخس واللفت وكثير من المحاشي الأخرى، ووصفتها لليوم هي أسرع طريقة لتحضير المحشي.
طريقة لتحضير الكيك بمنتهى السرعة في 10 دقائق فقط بدون الحاجة للفرن
طريقة عمل خلطة المحشي لجميع أنواعه
المكونات
- كوبين من الأرز ومغسولين ومصفيين جيداً.
- كزبرة وشبت مقطعين.
- ثلاث ثمرات من البصل المفروم.
- ثوم مهروس.
- كمون.
- بهارات محشي.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كزبرة جافة.
- القليل من القرفة المطحونة.
- خمس حبات من الكوسة.
- خمس حبات من الفلفل الأخضر.
- سبع ثمرات من الباذنجان باللون الأبيض وكذلك الأسود.
- عصير طماطم.
طريقة تحضير المحشي
- نقوم أولا بغسل جميع الخضار وتفريغه من الداخل من أي بذور فيه.
- في حلة كبيرة نقوم بوضع زيت ثم نضع البصل المفروم ونقلب باستمرار حتى يصفر لونه بعد ذلك نسكب عليه
- عصير الطماطم ونضع فيه قليل من الملح وفلفل أسود ونتركه حتى يتسبك.
- نقوم بعدها بوضع الأرز في طبق عميق وكبير ثم نضع فوقه البصل المبشور والشبت والكزبرة والثوم المهروس وجميع البهارات التي ذكرناها، ويمكن إضافة لحمة مفرومة إذا أحببنا.
- نضع بعدها الطماطم المسبكة على خليط الأرز ونقلبهم جيداً ثم نبدأ بحشو حبات الفلفل والكوسة والباذنجان ويمكننا حشو أيضا ورق كرنب أو ورق عنب.
- في حلة نضع في أسفلها شرائح بصل وطماطم ثم نرص الخضار بعد حشيه فيها.
- نقوم بوضع كوبين من الماء على النار ثم نضع فيها مرقة دجاج وملح وبهارات وملعقة صلصة طماطم حتى يغلي الماء ثم نضعه على المحشي حتى يطفو الماء على الوجه.
- بعد أن يتشرب المحشي نهدئ النار ونتركه حتى يستوي.
- بعد الاستواء نقلبه ويؤكل ساخن.
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