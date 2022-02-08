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عمر شويل - جدة طريقة لتحضير الكيك بمنتهى السرعة في 10 دقائق فقط بدون الحاجة للفرن - ثقفني
طريقة لتحضير الكيك بمنتهى السرعة، يعتبر الكيك من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، إلا أنه يمكنكِ تحضير الكيك بدون فرن وفي أقل من ربع ساعة اصنعي أحلى كيك من الخميرة الفورية يمكنكِ تقديمها للضيوف، أو تناولها مع كوب الشاي في الإفطار أو تقديمها لأطفالك، ويمكنكِ تزيينها بصوص الشوكولاتة أو الكراميل كما تحبين.
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طريقة عمل الكيك بالخميرة الفورية
نقدم لكِ خطوة بخطوة أسهل وأسرع كيك فقط اتبعِ الخطوات والمكونات واصنعي أحلى كيك لأولادك.
المكونات
- 2 كأس دقيق متعدد الاستخدام.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة.
- 1 كأس من السكر.
- 1 كأس من اللبن.
- ½ كأس من الزيت النباتي.
طريقة تحضير الكيك بدون فرن
- احضري بولة وضعي كل المكونات الجافة وقلبيها جيدًا.
- ضيفي بعد ذلك المكونات السائلة اللبن والزيت والبيض واحضري المضرب الكهربائي وقومي بخفق جميع المكونات سويًا.
- احضري القالب الخاص بالكيك وادهنيه بالزبدة واسكبي الخليط بداخله.
- احضري قدر أكبر من القالب واغمريه بالماء المغلي ثم ضعي قالب الكيك بداخله.
- قومي بتغطية الصينية وارفعيها على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.
- ضيفي إليها صوص الشوكولاتة أو الكراميل أو النوتيلا وبالهنا والشفا.
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المكونات
- 2 كوب دقيق.
- 4 حبة من البيض.
- 2 كوب سكر.
- 1 كوب لبن.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- ¼ كوب زبدة أو زيت.
طريقة التحضير
- احضري بولة وقومي بخفق البيض بالمضرب الكهربائي.
- ضيفي إليه الفانيليا والسكر واخفقي مرة أخرى لمدة خمس دقائق.
- قومي بنخل كلًا من الدقيق والبكينج بودر في بولة منفصلة.
- قومي بتسخين اللبن مع الزبدة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسا.
- ضيفي خليط اللبن والزبدة إلى البيض ثم ضيفي خليط الدقيق بالتدريج إلى البولة وقلبي جيدًا.
- احضري صينية مدهونة بالزبدة ثم قومي بسكب الخليط في القالب.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 وادخلي القالب الفرن لمدة 30 دقيقة.
- اتركيها حتى تبرد وقدميها وبالهنا والشفا.
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