هش ودايب.. طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر في البيت بطعم أحلى من الجاهز

طريقة عمل معمول التمر السعودي، يعد المعمول من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي يشتهر تقديمها فى العالم العرب خاصة فى الأعياد والمناسبات الدينية، وتتميز حلوى المعمول بالقوام الهش والمذاق الرائع مع الحشوة الشهية، حيث تتعد حشوات المعمول المختلفة فيفضل البعض حشو المعمول بالتمر والبعض الأخر بالعسل والمكسرات، وتختلف طرق تقديمه من دولة لأخرى ولكن سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل معمول التمر على الطريقة السعودية المميزة.

طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر

معمول التمر السعودي هو أحد المعجنات التي تختلف اختلاف كلي عن الكحك الذي تشتهر به مصر، أما المعمول فيتم تحضيره بكثرة في المملكة العربية السعودية وكذلك كافة منطقة الخليج، ويتميز المعمول بأنه يكون ذو قوام ناعم للغاية ولا يكون به أي تكتلات، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سنوفر إليكم أسهل وأفضل طريقة لعمل المعمول بتكتات وحركات أشهر المحلات وستدهشكم النتائج.

2 كوب زبدة.

1 كوب سكر بودر.

1 كوب زيت.

1 كوب لبن بودر.

2 بيض.

فانيليا سائلة.

1 كيلو دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

مكونات التمر:

كيلو ونصف من معجون التمر .

4 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

خطوات تحضير معمول التمر السعودي

نحضر وعاء عميق نضع به الزبدة والسكر البودر ونقوم بالخفق باستخدام المضرب الكهربائى حتى تأخذ الزبدة القوام الكريمي.

نضف الزيت والحليب البودر ونستمر فى الخفق لدقائق.

نضع البيض والفانيليا ونستكمل الخفق حتى نحصل على عجينة ناعمة ومثل الكريمة.

نحضر وعاء أخر نخلط به الدقيق والبيكنج بودر ونقوم بنخلهما.

نضف مزيج الزبدة إلى مزيج الدقيق ونعجن المكونات جميعا باليد حتى تندمج جميع المكونات ونحصل على عجين ناعم ومتماسك.

لتحضير التمر نحضر وعاء نضع به معجون التمر ونضف إليه الزبدة والقرفة ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على معجون تمر ناعم ولين.

نشكل التمر على شكل كرات صغيرة ونضعها فى طبق.

نأخذ قطع صغيرة من العجين ونفردها ونبدأ فى حشوها بالتمر ثم نقفل العجين على التمر.

يمكن أن نضعها بعد ذلك فى القالب الخاص بالمعمول وكبسه للحصول على رسمة المعمول المميزة.

نكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من تشكيل عجين المعمول بالكامل.

نرص المعمول فى صينية فرن تكون مدهونة بالزيت.

ندخل الصينية الفرن على أعلى درجة حرارة 200 ونتركه لمدة 20 دقيقة.

يمكن وضع الصينية تحت الشواية بعد ذلك ليتم تحمير الوجه ويأخذ لونا مميزا.

يتم الاحتفاظ به عبوة جافة حتى يتم تقديمه، ويمكن رشه بالسكر البودر وقت التقديم مع كوب من الشاي أو المشروبات الدافئة الأخرى.

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