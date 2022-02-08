طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت.. مقرمشة وطعمها أجمل من الأكياس.. والسر في ملعقة النشا

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في البيت، الشيبسي هو أكثر ما يتم الإقبال عليه في المحلات، يحبه الكبار والصغار، ويتم تقديمه في العزومات أو بجانب الوجبات، إلا أنه معروف أنه يحتوي على مواد حافظة، وكثرة تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية، ومعروف أن الأطفال يحبونه كثيرًا، لكن يمكنكِ تحضير الشيبسي في المنزل بخطوات بسيطة وبطعم أحلى من المحلات ومضمون.

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طريقة عمل الشيبسي المقرمش

كل ما عليكِ هو إتباع الخطوات الآتية خطوة بخطوة واحصلي على شيبسي مقرمش وصحي، والمكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ، كما أنه لا يحتاج إلى وقت طويل، ويمكنكِ تقديمه مع الوجبات أيضًا، نقدم لكِ طريقتين لعمل الشيبسي المقرمش

الطريقة الأولى لعمل الشيبسي

المكونات

كيلو من البطاطس.

¼ كوب من الخل.

رشة من الملح والفلفل.

زيت وفير للقلي.

طريقة التحضير

قومي بعمل شرائح الشيبسي وتحضيرها، ثم احضري وعاء وقومي بغسل البطاطس جيدًا بالماء حتى يصبح لون الماء نظيف. ارفعي الوعاء على النار وضيفي إليه الخل واتركيه على النار لمدة 10 دقائق. قومي بتصفية الشيبسي من الماء جيدًا وتنشيفه بمناديل المطبخ. ارفعي المقلاة على النار وضيفي الزيت وبمجرد أن يسخن ضعي شرائح البطاطس واحرصي ألا تكون ملتصقة مع بعضها ولا تمليئ المقلاة بالشيبسي. اخرجيه على مناديل المطبخ بمجرد أن يأخذ اللون الذهبي وكرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من كمية الشيبسي وضيفي الملح والفلفل وأي توابل تفضلين وبالهنا والشفا. الطريقة الثانية لعمل الشيبسي

المكونات

1 كيلو بطاطس.

¼ كوب نشا.

1 ملعقة كبيرة ملح.

زيت وفير للقلي.

طريقة التحضير