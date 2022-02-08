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عمر شويل - جدة عصير المغنيسيوم والزنك والفسفور يغنيك عن تناول المكملات الغذائية باهظة الثمن ويجعلك 100حصان - ثقفني
هل يوجد عصير يساعد في علاج التوتر والقلق والقلب وغيرها من الأمراض هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا لأن العديد من الناس يتساءلون حول هذا العصير وكيفية إعداده وما هي مكوناته وهل هو حقا فعال لذلك يبحث العديد من الناس عن هذا العصير في محركات البحث بكثرة .
عصير المغنسيوم
مكونات العصير الذي يخلصنا من القلق والتوتر والقلق يحتوي هذا العصير على مكونات بها كمية مناسبة من الماغنسيوم والزنك و الأوميجا 3 الذي يعالج الكثير من الأمراض ومكوناته هي:
- أربعة وعشرون حبة من بذور القرع ما يعادل عشرة جرام.
- الموز مقدار مائة وخمسون جرام ما يعادل موزة كبيرة الحجم.
- اللوز مقدار عشرة جرام.
- اثنين ملعقة كبيرة من السمسم ما يقارب عشرون جرام.
- التمر مقدار كوب كبير.
- التمر أربع حبات أخرى.
تحضير عصير الماغنسيوم 3
وبالنسبة إلى طريقة تحضير عصير الماغنسيوم والزنك بالإضافة إلى الاوميحا ٣ فإنه تكون الخطوات كالتالي:
- في البداية لا بد أن توضع بذور القرع واللوز والسمسم في مطحنة الخلاط ويتم طحنهم ما يقرب إلى خمس دقائق حتى تصبح الحبوب ناعمة جدا.
- يوضع الموز والتمر في الخلاط ويضاف إليه خليط البذور المطحون السابقة مع إضافة كوب من الماء ويخلط لمدة ما يقرب من خمسة دقائق.
- يستمر الخلط حتى تشكل المكونات السابقة عصير ذو قوام متماسك قليلا.
- يصب الخليط في كوب ويتم تناوله مرتين باليوم صباحا ومساءا.
- بالإضافة إلى ذلك يمكن عمل كمية كبيرة من ذلك العصير المفيد ووضعه في وعاء محكم الغلق ويفضل أن يكون زجاج ويحفظ داخل الثلاجة.
- كما أنه يفضل تناول ذلك العصير على الريق صباحا على معدة فارغة وليلا قبل النوم مباشرة للحصول على أفضل النتائج المرغوبة.
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