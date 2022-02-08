عصير المغنيسيوم والزنك والفسفور يغنيك عن تناول المكملات الغذائية باهظة الثمن ويجعلك 100حصان

هل يوجد عصير يساعد في علاج التوتر والقلق والقلب وغيرها من الأمراض هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا لأن العديد من الناس يتساءلون حول هذا العصير وكيفية إعداده وما هي مكوناته وهل هو حقا فعال لذلك يبحث العديد من الناس عن هذا العصير في محركات البحث بكثرة .

عصير المغنسيوم

مكونات العصير الذي يخلصنا من القلق والتوتر والقلق يحتوي هذا العصير على مكونات بها كمية مناسبة من الماغنسيوم والزنك و الأوميجا 3 الذي يعالج الكثير من الأمراض ومكوناته هي:

أربعة وعشرون حبة من بذور القرع ما يعادل عشرة جرام.

الموز مقدار مائة وخمسون جرام ما يعادل موزة كبيرة الحجم.

اللوز مقدار عشرة جرام.

اثنين ملعقة كبيرة من السمسم ما يقارب عشرون جرام.

التمر مقدار كوب كبير.

التمر أربع حبات أخرى.

تحضير عصير الماغنسيوم 3

وبالنسبة إلى طريقة تحضير عصير الماغنسيوم والزنك بالإضافة إلى الاوميحا ٣ فإنه تكون الخطوات كالتالي: