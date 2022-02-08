نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم كنتاكي الموحد في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر رقم كنتاكي الموحد في السعودية من أكثر الأمور بحثًا من قبل الكثيرين من مُحبي تلك المطعم رغبةً في الحصول على وجبات من قبله، فهو يُسهل طرق التواصل إليه لجميع المواطنين والمقيمين أيضًا، حيث أنه عبارة عن سلسة مطاعم في كافة أنحاء المملكة وأيضًا له فروع خارجها، ويقدم أفضل الأطعمة والوجبات التي يفضل تناولها الصغار والكبار أيضًا، واليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص كنتاكي.

رقم كنتاكي الموحد في السعودية 2022

مطعم كنتاكي من أبرز مطاعم المملكة العربية السعودية الذي يُقدم الكثير من الوجبات، لذا يبحث الكثيرين عن رقم كنتاكي الموحد وهو 920021111، كما يُمكن التواصل مع خدمة عملاء كنتاكي عبر الموقع الرسمي الخاص به في حالة الرغبة أيضًا في التقديم لاقتراحات أو شكاوى.

خطوات الطلب من كنتاكي أون لاين

يُمكنك التقدم للحصول على طلب من كنتاكي عن طريق اتباع ما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بكنتاكي الرسمي.

اختر قائمة الطعام التي تود الحصول عليها.

بعد ذلك أضغط على خانة الطلب المرغوب به من قبل الشخص المشتري.

الضغط على خانة عرض العربة ثم أطلع على ملخص الطلب.

النقر على خانة اطلب الآن ثم سجل دخل إلى حساب المستخدم.

سلسلة مطاعم كنتاكي

أن كنتاكي له سلسة من المطاعم سواء في خارج المملكة أو داخلها، حيث يوفر المطعم الكثير من الوجبات ومنها وجبة الدجاج المقلي التي يتميز بها، والمقر الرئيسي لها في ولاية كنتاكي في مدينة لويفيل، فهو يُعتبر ثاني أكبر مطاعم حول العالم، كما يمتلك فروع أكثر من دولة، فهو مطعم شهير وتميز بالوصفات ذات المذاق الشهي.

فروع كنتاكي

هناك الكثير من فروع كنتاكي حول المملكة في جميع أنحائها، كما يوجد فروع خارج أراضي المملكة فهو يُعتبر من أشهر المطاعم على مستوى العاالم والتي سوف نسردها فيما يلي:

فرع القصيم، فرع الدمام.

فرع الخبر، وحفر الباطن.

فرع الطائف، وغيره من الفروع الأخرى حول المملكة.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان رقم كنتاكي الموحد في السعودية 2022 وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.