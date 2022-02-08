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عمر شويل - جدة ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة ولن يتساقط بعد اليوم ويطيل الشعر - ثقفني
نظرا لمشاكل الشعر الدائمة التي يعاني منها الكثير من السيدات والفتيات استطعنا أن نجد لكم وصفة فعالة للتخلص من مشاكل الشعر ويتم تحضير الوصفة بواسطة القهوة وذلك لما لها من أثار جيدة على الشعر حيث تعمل على تحفيز الشغر وتقويته وسوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.
القهوة لنمو الشعر
تعتبر القهوة من العناصر المهمة للشعر والعمل على تنشيط الدورة الدموية في الشغر منا يودي إلى تطويله وتكثيفه وسوف نتعرف على تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية:
- نحضر وعاء فارغ ونقوم بوضع به ملعقة من القهوة، ثم نقوم بوضع ملعقة من ملح الطعام عليها ونقوم بتقليبها جيدا.
- نحضر ٢حبة من الأسبرين ونقوم بطحنها جيدا ووضعها على القوة والملح ونخلطهم جيدا نحضر بعد ذلك كمية الشامبو التي يمكن أن نستخدمها في غسل الشعر ونقوم بوضعها على الخليط الذي قمنا بأعداده ونقوم بتقليب الخليط جيدا.
- حيث أنه نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بهذا الشامبو الذي قمنا بإعداده فهو بمثابة شامبو طبيعي للشعر وسوف نلاحظ مدى نعومة الشعر وتطويل الشعر في زمن قياسي وكثافة الشعر بشكل ملحوظ .
فوائد القهوة للشعر
- حيث أنه للقهوة فوائد عديدة فهي ليست فقط تحتوي على نسبة من الكافيين تساعد على أيقاظا وإنما هي تعزز نمو الشعر وتعمل على تكثيفه وتألقه وتجعل الشعر لامعا وجذابا.
- وتمنع تساقط الشعر.
- وتقوم بتطويل الشعر كثيرا، تقوم بتقوية الشعر، تحسين مظهره.
- تقوم بتحسين نسيج الشعر وتساهم في جعله مظهره صحيا.
- تعمل على تنعيم الشعر فهي بمثابة كرياتين طبيعي.
- تخلصنا من القشرة المزعجة حيث تعمل على تنظيف فروة الرأس من القشرة والفطريات والجراثيم المسببة لها والتي تكون في غاية الضرر.
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