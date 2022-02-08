تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بدون غسله برشة واحدة من مغلي القرنفل المسمار لتطويل الشعر ومنع تساقطه

تسعى كثير من السيدات والفتيات للبحث عن أهم الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه وهذه الوصفة تكون من الوصفات الهندية المشهورة ، حيث عرفت الهند بمدى كثافة شعر مواطنيها إلى جانب تتميز طول شعر بناتها بأنه طويل جدا وسوف نوضح أه الوصفات الهندية من خلال هذا المقال.

بذور القرنفل لتطويل الشعر

لتتمتعي بشعر صحي وطويل علكيي بوصفة حبات القرنفل حيث يكون للقرنفل فضل كبير في تطويل الشعر وتكثيفه وعلينا أن نقوم بتحضير الوصفة للاستمتاع بها حيث كل ما علينا هو إحضار القرنفل ونضع عليه لتر من الماء ثم نقوم بوضعه على النار حتى تمام الغليان ثم نقوم برفعه من على النار ونضعه جانبا حتى يبرد تمام ثم نقوم بتصفيته ووضعه في بخاخ ونقوم برشه بشكل يومي على فروة الرأس وتدليكها بالأصابع وسوف نلاحظ بأن الشعر بدا أن يطول في مدة قليلة جدا وبدأت الفراغات تتحسن ويغطيها الشعر.

وصفة زيت السمسم

يكون السمسم من الحبوب المهمة جدا للشعر وإلى جانب استخداماته المختلفة في الأطعمة ألا انه يعد زيت السمسم من أهم الزيوت التي يمكن استخدامها للشعر حيث يعمل على تحفيز بصيلة الشعر وتطويلها، يساعد على تكثيف الشعر بشكل ملحوظ ، يساهم في تقليل التساقط، يساعد على إنبات الفراغات لذلك سوف نقوم بتوضيح الوصفة الخاصة به من خلال النقاط التالية: