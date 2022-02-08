تُعتبر القطايف من أفضل الوصفات التي يفضل تناولها الكثيرين وخاصة في شهر رمضان الكريم، حيث يرغبون في التعرف على طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل دون شرائها من المحال التجارية، حيث تحتوي القطايف على مكونات بسيطة ومتوفرة في أي منزل، ولكي تتمكنين من الحصول على مذاق شهي وجيد لابد من اتباع الوصفات التي سوف نوضح خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل

يُمكنك عمل عجينة القطايف التي تتسم بالمذاق الشهي لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

مقادير عجينة القطايف السريعة

كوبان فقط من الطحين المنخول.

نصف كوب من السميد.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عجينة القطايف السريعة

يتم وضع الفانيلا، والملح، والدقيق في الخلاط الكهربائي.

نضيف البيكنج بودر، والسميد وباقي المكونات السابق ذكرها.

نستمر في الخلط حتى تتداخل المكونات ويُصبح لدينا عجينة متماسكة وجيدة.

نجهز صينية ثم نضعها على النار ونضيف إليها كمية مناسبة من الزيت.

يترك الزيت حتى يسخن بشكل جيد.

نقطع الخليط بشكل جيد ثم نضع القطايف في الزيت.

نستمر في وضعه في الزيت حتى ننتهي من كمية القطايف.

نخرج القطايف من الزيت ويترك جانبًا حتى يبرد.

نُقدمها في طبق للتقديم بألف هنا.

عجينة القطايف بدون سميد

تُعتبر من ضمن الوصفات المُحببة للكثيرين في جميع أنحاء العالم، حيث تتسم بالمذاق الشهي والمتميز ويرغب الكثيرين في عملها في البيت دون الحاجة للذهاب لشرائها من المحال التجارية، لذا سوف نوضح لكم طريتقها خلال ما يلي:

كوب فقط من الدقيق المنخول.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الحليب الدافئ.

طريقة عمل عجينة القطايف