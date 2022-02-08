مادة جبارة تعالج ضغط الدم والسمنة وجرثومة المعدة وضعف المناعة والجلطات وتصلب الشرايين الجيوب الأنفية

لقد اكتشف الأطباء مادة فعالة وذات تأثير بليغ على العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان، وأبرز هذه الأمراض التي يتم علاجها من خلال هذه المادة هي أمراض السمنة المفرطة، وكذلك جرثومة المعدة التي تلحق الضرر بالجهاز الهضمي، فضلا عن فعالية هذه المادة في الحد من الإصابة بالعديد من أنواع الجلطات، ومرض تصلب الشرايين، وكذلك أمراض جيوب الأنفية، كل يكمن في قشر البصل، والذي نوضح أهميته في السطور التالية.

فوائد البصل

أن البصل يمتاز بأنه يحتوي على عدد لا حصر له من الفوائد، وذلك عكس الرائحة الغير محببة التى تصدر منه، وتحصل هذه الفوائد في:-

يمكن القضاء على العديد من الأمراض المختلفة والمتنوعة.

يحتوي على مواد مضادة للاكسدة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات ذات الفاعلية الكبرى التي تؤثر على قدرة الجهاز المناعي بشكل إيجابي في مجابهة الفيروسات المنتشرة بشكل كبير في الجو.

يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى التخسيس وخسارة الوزن.

يحد من الإصابة بالسرطان.

يعمل على معالجة الكثير من أنواع الحساسية وبعض الالتهابات التي تصيب الإنسان.

يقلل من احتمالية الإصابة بالجلسات وذلك لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية واتساع الأوعية الدموية.

القضاء على البكتيريا والميكروبات التي تنمو في الجهاز الهضمي، وبالأخص جرثومة المعدة.

كيفية استخدام البصل