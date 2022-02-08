تُعتبر وصفة البان كيك الأصلية من أكثر الوصفات بحثًا في العالم بأكمله، حيث تُعتبر من ضمن الوصفات التي يفضلها الكثيرين صغار وكبار، ويُمكنك عملها في وقت بسيط وبمكونات مُتاحة في أي منزل، ويُمكنك إضافة الكثير من الحشوات على حسب الرغبة، لذا سوف نوضح لكم طرق مختلفة لعمل البان كيك عبر السطور القادمة بالتفصيل.

وصفة البان كيك الأصلية

البان كيك يُعتبر من ضمن أفضل الوصفات التي يفضل تناولها الكثيرين لذا سوف نوضح لكم من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

مكونات البان كيك الأصلية

كوب فقط من الطحين المنخول.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان من السكر أو على حسب الرغبة.

بيضة فقط.

ملعقتان من البيكنج بودر.

القليل من الزبدة.

رشة من الملح.

طريقة تحضير عمل وصفة البان كيك الأصلية

يتم وضع الدقيق المنخول مع البيض وخلطهم بشكل جيد.

نضيف الحليب وباقي المكونات ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ندهن المقلاة بالقليل من الزبدة ثم نسكب القليل من العجين.

نقلب البان كيك حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

يتم تكرار الخطوة الأخيرة حتى ننتهي من الخليط.

يُمكنك إضافة أي حشو للتقديم.

وصفة البان كيك بالشوكولاتة

يُعد البان كيك من ضمن الوصفات التي يفضل تناولها الأشخاص على وجبة الإفطار نظرًا لمذاقه الشهي، كما يُمكنك تحضيره بوصفات مختلفة وبمكونات بسيطة متوفرة في أي بيت، لذا سوف نوضح لكم طريقته على النحو التالي:

كوبان من الدقيق المنخول.

كوب وربع من الحليب السائل.

بيضتان فقط.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة التحضير