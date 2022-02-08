نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي للشعر المجعد والخشن والجاف بمكونين يستعمل حتى للبنات الصغيرة يجعله مثل الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من النساء التي تعاني من الشعر المجعد والخشن والجاف باستعمال المكونات الطبيعية المفيدة جداً للشعر والتي تغذيه بعمق شديد، فالبعض يلجأ إلى استعمال المواد الذي تحتوي على مواد كيماوية تضر بفروة الرأس والشعر ولكن يجب عليك التخلي عنها تماماً واستبدليها بالمكونات الطبيعية المستخلصة من الطبيعية التي خلقها الله عز وجل.

والآن يمكن الاستفادة منها والحصول على شعر ناعم كالحرير خالي من التجاعيد والخشونة التي تكون سبب في تشويه مظهره وجماله، فإليك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية التي تفيد الشعر بشكل جيد.

كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمجعد

هناك مجموعة كبيرة من المكونات الطبيعية التي تساهم في تغذية الشعر وتخلصه من كافة المشكلات بالإضافة إلى أنها سوف تساعد في الحصول على شعر ناعم ومفرود ومن تلك الطرق الآتي:

كيراتين العسل مع الحليب: يحتوي هذا الخليط على عناصر طبيعية مفيدة جداً للشعر فهو يمنحه التغذية الكاملة ويجعله في أفضل حالاته ويتم تحضيره واستخدامه بشكل سهل جداً بهذا الشكل:

المكونات:

4/1 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة الإعداد:

في البداية يتم إحضار وعاء مناسب للخلط.

ثم يتم سكب المكونات واخلطيها مع بعضها جيداً.

بعد أن تصبح المكونات متجانسة مع بعضها يتم تطبيقها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو.

يتم تكرار الاستخدام للحصول على نتائج مذهلة.

كيراتين البيض والموز

يحتوي كلا المكونين على خصائص يحتاج لها شعرك فقد يكون فقدها مع مرور الوقت ويحتاج لمواد تساعده لتعويضها لذلك تكون هذه الطريقة هي الأنسب لشعرك ويتم تجهيزها بهذه الطريقة:

المكونات:

حبة موز.

2 بيضة حجم كبير.

طريقة الإعداد: