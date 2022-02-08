تعرف على النظام غذائي الصحيح لزيادة التركيز وسرعه الاستذكار وخصوصا للطلبه

في وقت الامتحانات يشعر الطلبة بالقلق مع الضغط الواقع عليهم لمراجعة المنهج كله في وقت قصير، وفي هذه الأثناء يجب الالتزام بنظام غذائي يقوم بتنشيط خلايا الدماغ وعدم الشعور بالإرهاق، كما أن دوره كبير في عملية تحسين الذاكرة، ومن التالي سنتعرف على أفضل الطرق الغذائية ليزداد التركيز وبالأخص عند الطلاب.

نظام غذائي لزيادة التركيز