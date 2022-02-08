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عمر شويل - جدة تعرف على النظام غذائي الصحيح لزيادة التركيز وسرعه الاستذكار وخصوصا للطلبه - ثقفني
في وقت الامتحانات يشعر الطلبة بالقلق مع الضغط الواقع عليهم لمراجعة المنهج كله في وقت قصير، وفي هذه الأثناء يجب الالتزام بنظام غذائي يقوم بتنشيط خلايا الدماغ وعدم الشعور بالإرهاق، كما أن دوره كبير في عملية تحسين الذاكرة، ومن التالي سنتعرف على أفضل الطرق الغذائية ليزداد التركيز وبالأخص عند الطلاب.
نظام غذائي لزيادة التركيز
- تجنب بعض الأطعمة: عند الإقبال على فترة الامتحانات أو أثنائها فإن الطالب يجب أن يبتعد عن عدة أطعمة تقوم بالتأثير على صحة العقل، ومن هذه الأطعمة هو المافن أو المخبوزات لأن تلك الأطعمة تحتاج بعض الوقت لهضمها، بالإضافة إلى الأكلات التي يوجد بها سكر مصنع مثل الحلويات والسكريات، كما يجب عدم تناول الأرز والبطاطس بكثرة يجعلان الجسم يشعر بالنعاس، كما يجب الابتعاد عن الأكلات السريعة
- أكل أطعمة تعزز من صحة الدماغ: الأطعمة التي تحتوي على البروتين تقوم بجعل العقل يشعر بالنشاط، فتناول الحليب والبيض والزبادي والجبنة القريش، كما أن وضع الحبوب الكاملة في الحليب ومعها دقيق الشوفان يقوي من الألياف الدماغية.
- أكل وجبات صغيرة على فترات: عند الاستغناء عن وجبة الإفطار والغداء والعشاء واستبدالهم بخمسة وجبات فإن التركيز تزيد نسبته، فعند تناول أكله ثقيلة فإن الجسم يأخذ وقت أثناء عملية الهضم.
- النوم: ضروري جدا أن يأخذ الجسم حاجته من النوم وبالأخص في الليلة قبل الدخول إلى الامتحانات، فعند النوم جيدا يبقي الجسم نشط يستطيع حفظ المعلومات كما أن الذاكرة تكون نشطة وترتفع نسبة التركيز.
- تناول الأوميجا ثري وفائدته للدماغ: يحمي حمض الأوميجا ثري الدهني صحة القلب، ويقوم بتنشيط الذاكرة ويعمل على الرفع من التركيز، كما أنه يقلل من القلق الذي يحدث بسبب الامتحانات، تتوفر الأوميجا ثري في الأسماك مثل التونة وكذلك السلمون، بينما يتوفر في البذور مثل حبوب الشيا والكتان.
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