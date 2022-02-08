نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون ماكينة.. لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ، اللف لورق العنب، وورق الكرنب من بين أبرز المهام المطبخية والتي تحتاج كل ربة منزل إلى أن تقوم بخطوة إنجازها سريعا نظرا لأن اللف بالطريقة العادية يتطلب من ربة البيت المزيد من الوقت حتى يكون الملفوف جاهز تماما على الاستخدام والتسوية، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض لكم أهم المعلومات عن اللف لجيد لورق العنب وورق الكرنب باستعمال الشوكة، حيث أن تلك الطريقة قد انتشرت بشكل كبير في مختلف المنصات الخاصة بالطهي، ومن خلال اتباع خطواتها سيكون من السهل على ربات البيوت إنجاز القدر الأكبر من الملفوف والتخلص من مشكلة طول الفترة التي تقضيها ربة المنزل في اللف لورق الكرنب والعنب.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ

أفضل طريقة من الممكن أن تتبعي خطواتها، وبكل سهولة وأسرع وقت من الممكن أن تقومي بإنجاز خطوة اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب، حيث تعتبر تلك الوجبة هي أكثر الوجبات شعبية، والتي من الممكن أن تستهلك وقت طويل من ربة المنزل في خطوة الإعداد واللف للورق وملئه بالخلطة المتوفرة، وتعد أسرع طرق اللف هي اللف باستعمال الشوكة، ومن خلال الاتباع لخطوات تحضير بسيطة من الممكن أن تنجز ربة المنزل لف أكبر كمية من الملفوف من نوعي الخضار لورقي المفضلين في التناول وهما ورق العنب وورق الكرنب وأهم الخطوات للف باستعمال الشوكة ما يلي:

طريقة لف ورق العنب وورق الكرنب بالشوكة

من الممكن أن تتبع ربة المنزل الخطوات الآتية لإنجاز خطوة لف ورق العنب وورق الكرنب بأي كمية متوفرة باستعمال الشوكة، والخطوات نذكرها على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى تكون من خلال تحضير خليط الأرز المعروف لحشو الكرنب وورق العنب، والخليط يكون من الأرز مع الشبت والبصل والثوم والتوابل والملح مع إضافة معجون الصلصة بالكمية المرغوبة.

نقوم بعد ذلك بتجهيز الورق وسلقه بأي طريقة متاحة بالماء أو من دون الماء باستعمال الميكرو ويف.

تقطيع الورق ووضعه على سطح مستوي، وتوزيع الخليط على الورق، ولفه باستعمال شوكة المائدة.

يمكن لف ورق العنب والكرنب بخطوات بسيطة وسهلة من خلال استخدام أكثر من طريقة ومن أهم هذه الطرق طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة فهذه تعتبر من أسهل الطرق لان لف ورق العنب والكرنب يحتاج الي وقت كبير في تحضيرة فيمكن عمله وتحضيرة بخطوات بسيطة من خلال الفقرات السابقة التي قدمنا لكم من خلالها طريقة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة.