غداء سريع وسهل بمكونات بسيطة وبطريقة شهية وصحية وبمذاق روعة

غداء سريع وسهل ، من الوجبات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتصلح لوجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل غداء سريع وسهل بألذ الوصفات.

مكونات غداء سريع وسهل

يتكون غداء سريع وسهل من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

كيلو دجاج فيليه.

ملح.

فلفل أسود.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم كبار مفروم ناعم.

2 حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات.

7 حبات طماطم صغيرة مقطعة أرباع.

6 حبات بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

سمنة.

زيت الزيتون.

150 مل صلصة طماطم.

100 مل ماء مغلي.

رشة زعتر.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على غداء سريع وسهل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود. ثم نرش دقيق على قطع الدجاج من الجهتين. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة إلى هادئة، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمنة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونترك السمنة حتى تذوب. بعد ذلك نضيف إلى المقلاة قطع الدجاج وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا. ثم نرفع الدجاج من على النار ونضعه جانبا. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمنة وملعقة كبيرة من الزيت والبطاطس ونقلبه باستمرار حتى يتحمر قليلا. بعد ذلك نضيف البصل والفلفل الأحمر ونقلب باستمرار لبعض الوقت. ثم نضيف الطماطم والثوم، ثم نقلبهم. ثم نخفض النار ونضيف صلصة الطماطم والملح والماء والزعتر، ثم نقلبهم ونترك المكونات تنضج. بعد ذلك نضع قطع الدجاج المحمرة فوق الخضار، ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة. ثم نرفع المقلاة من على النار ونضعها في فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 10 دقائق. ثم نخرج المقلاة من على النار، ونزين الوجبة بالبقدونس المفروم ناعم. بعد ذلك نقدم غداء سريع وسهل في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المقادير

نصف كوب من الطحينة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

عصير ليمونة.

علبة زبادي.

كمون مطحون

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير