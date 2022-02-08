كوب واحد قبل النوم هيخلصك من دهون البطن والجسم في ليلة واحدة بدون حرمان نهائيا لن تستغني عنه

تعتبر مشكلة الوزن الزائد والسمنة المفرطة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، خاصة عندما يجدون في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، فنقدم لك طريقة فعالة في إنقاص الوزن، وحرق الدهون، والتخلص من الكرش، والدهون المتراكمة في منطقة البطن، كوب واحد يوميا من هذا المشروب كل ليلة، ووداعا للدهون.

المشروب السحري لحرق الدهون

هناك بعض الوصفات الطبيعية والمشروبات التي تساهم في حرق الدهون في وقت قصير، كما أنها آمنة على الصحة وليس لها أي آثار جانبية، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، ومن هذه المشروبات ما يلي: –

مشروب خل التفاح والقرفة

يساهم هذا المشروب في حرق دهون البطن والتخلص من الكرش نهائيا

المكونات:

ملعقتان من خل التفاح.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الزنجبيل البودر.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

احضري كوب وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض وقلبي جيدا.

يشرب يوميا قبل النوم.

مشروب الزنجبيل والليمون

يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على حرق الدهون الزائدة والضارة، خاصة عند تحضيره مع الليمون فيزيد من معدل حرق الدهون.

المكونات:

زنجبيل نباتي.

ملعقتان من عصير الليمون.

عود من القرفة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بغلي الماء ثم ضعي الزنجبيل والليمون وضيفي إليه عيدان القرفة مع العسل الأبيض وقلبي يشرب كوب واحد يوميا بعد وجبة الغداء.

مشروب الكمون والليمون

المكونات:

ملعقة من الكمون.

حبة من الليمون.

كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير: