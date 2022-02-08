5 علامات مبكرة تدل على إصابتك بمرض الغدة الدرقية وأنك في خطر شديد احذر ان تتجاهلها

علامات مبكرة تدل على أصابتك بمرض الغدة الدرقية ، مرض الغدة الدرقية من أكثر الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الاخيرة و أصبحت تنتشر بين العديد من الناس وللأسف أنها من الأمراض التي تنتج فيما بعد خلايا سرطانية لذلك يجب الحرص على الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض من خلال العناية الجيدة في الجسم من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض الأعراض التي تدل على أن الشخص يعاني من الغدة الدرقية ومن قال التهابات التي تأتي معها وهناك العديد من الأعراض وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن أبرز الأعراض التي تتكرر عند الكثير من الناس.

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علامات تدل على إنك مصاب بالغدد الدرقية

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فيما يلي سنتحدث عن بعض العلامات التي عندما يشعر بها الشخص هذا يؤدي إلى أنه احتمال انه يعاني من مرض الغدة الدرقية ‏وهذه العلامات هي:

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الشعور بالتعب الإرهاق الشديد وعدم القدرة على ممارسة المهام اليومية.

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‏ الحساسية الشديدة تجاه الشعور بالبرد او الحر ويكون الجسم غير قادر على تحمل تغير درجة الحرارة.

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‏ التعرض للامساك المتكرر حتى إذا لم يحدث أي مشكلة أثناء تناول الطعام.

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‏ من الأعراض التي يمكن أن تحدث أيضا عند الإصابة باي مرض الغدة الدرقية هو الجفاف الشديد الذي يصيب البشرة.

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علامات أخرى تدل على الإصابة بمرض الغدة الدرقية

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هناك بعض العلامات الأخرى التي تظهر على الجسم تدل على أن الشخص يعاني من مرض الغدة الدرقية وهي:

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زيادة مفاجئة في وزن الإنسان حتى إذا كان لا يتناول كميات كبيرة من الطعام.

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‏ حدوث انتفاخ كبير في الوجه.

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‏ معاناة الإنسان من بحة في الصوت تستمر لفترة طويلة.

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‏ ضعف في عضلات الإنسان وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي

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‏ الارتفاع في نسبة كلسترول الدم.

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‏ الم شديد في العضلات.

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‏ تورمات في المفاصل.

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من العلامات التي تظهر أيضا على مريض الغدة الدرقية