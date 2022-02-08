كيكة الشوفان بالبرتقال الصحية المشبعة للرجيم طعمها تحفة ومكوناتها بسيطة

تعتبر كيكة الشوفان من الوصفات الخاصة بالرچيم كما أنها من الوجبات الصحية، وتتسم بخطوات تحضير بسيطة فهي من الكيكات المناسبة لحصول على وزن مثالي ويبحث الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي عن حلوى لا تؤثر عليهم صحيًا وتعتبر كيكة الشوفان بالبرتقال واحدة من تلك الوصفات وتتبعوا معنا في المقال التالي خطوات تحضير كيكة الشوفان بالبرتقال.

تحضير كيكة الشوفان بالبرتقال

يتم تحضير كيكة الشوفان بمقادير بسيطة وجميعهم متواجدين في المنزل وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي.

مقادير تزيين كيكة الشوفان بالبرتقال

كأس من الزيت. نصف كأس من السكر. ثلاث ملاعق من النسكافيه. نصف كأس من الكاكاو.

مكونات كيكة الشوفان بالبرتقال

كأسان من دقيق الشوفان أربعة حبات من البيض. كأس من الزيت. كأس من السكر أو نصف من العسل. كأس من عصير البرتقال. حبة من قشرة البرتقال. ثمانية ملاعق من الكاسترد. ملعقة كبيرة من البيكنج بود. ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة الشوفان بالبرتقال

يتم خلط البيض مع كلًا من الفانيليا والسكر والزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال والكاسترد والبيكنج بودر والشوفان. الحصول على قالب الكيك ويتم دهنه بالزيت ثم يتم وضع العجينة فيه وتسوية السطح. القيام بخبز الكيك في الفرن لمدة ساعة إلا ربع. يتم تحضير الصوص من خلال خلط كافة المقادير في الخلاط الكهربائي لحين أن يصبح القوام ناعم. يتم وضع الصوص فوق الكيك قبل التقديم.

مكونات كيكة الشوفان بالكاكاو