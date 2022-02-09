من النهاردة حتعملي البقسماط في البيت بمقادير مضبوطة وناجحة وبطعم أحلى من الأفران وتحدي

البقسماط من الأكلات الخفيفة وهو يباع في الأفران والكثير يحب تناوله خاصة مع كوب من الشاي أو الحليب في الصباح أو المساء ويعد وجبة سريعة ومشبعة، ويستخدم أيضا في تغليف اللحمة أو الدجاج وهو عبارة عن مخبوزات خفيفة ويمكن عمله بالكمون أو السمسم ونحن اليوم سوف نقدم لكم انجح طريقة لعمله في البيت بمكونات بسيطة.

طريقة عمل البقسماط في البيت

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة محلب.

سمسم ني.

طريقة التحضير:

وعاء كبير ويضاف إليه الدقيق مع رشة الملح والسكر والخميرة وأيضا المحلب نقلب المكونات الجافة جيدا ثم يضاف الزيت. نقلب باليد حتى يصبح الدقيق متماسك ونفركه جيدا بعد ذلك نضع الماء الدافئ ونعجن باليد للحصول على عجينة متجانسة وناعمة. نضع العجينة على رخامة نظيفة ونعجنها لمدة 10 دقائق للتخلص من أي تشققات وتصبح لينة ثم توضع في وعاء ونغطيها بفوطة جافة. نتركها جانبا لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها ثم ضعيها علي الرخامة واطويها على شكل مربع ثم تقطع إلى شرائح متساوية في الحجم. نبرم الشرائح للحصول على الطول والحجم المناسب ثم نبلل البقسماط بالماء ونضع عليه السمسم حتى يتماسك ثم يرص على صاج مغلف بورق الزبدة. ندخل الصاج إلى فرن ساخن على درجة حرارة 150 لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويصبح لونه محمر واتركيه يهدأ ثم يقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البقسماط بالنشا

المكونات:

كيلو دقيق أبيض.

كوب زيت ذرة.

نصف كوب نشا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب حبة البركة.

ربع كوب سمسم.

طريقة التحضير:

ننخل الدقيق ثم يضاف النشا مع الملح بعد ذلك تضاف الخميرة مع السكر ونضع الماء تدريجيا ونعجن باليد حتى تختلط المكونات وتصبح عجينة طرية. نتركها في مكان دافئ تختمر ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة ونفردها بالطول ثم نرص البقسماط في صاج الخبز ونرشه بالسمسم وحبة البركة. يوضع جانبا حتى يختمر البقسماط مرة أخرى ثم يوضع في فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ثم يقدم وهو بارد.

سر نجاح البقسماط مثل الجاهز