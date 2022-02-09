اتحداكي ان لم يبيض بشرتك بملعقة من النشا تبييض فوري وإزالة السواد والجلد الميت في دقائق معدودة

خلطة النشا والحليب لتبييض الوجه تعتبر هذه الخلطة من أقوى الخلطات الطبيعية التي يمكن إستخدامها للبشرة السمراء فهي قد تساعد على تبييضها في خلال مدة قصيرة جدا حيث أن النشا والحليب من أكثر المواد الطبيعية التي لها دور كبير في تفتيح البشرة، ويمكن أن نستخدمهم في العديد من الوصفات الطبيعية التي تتعلق بالعناية أو بحل مشاكل كثيرة موجودة بالشعر وبشرة الجسم، ومن الممكن أن نستخدمها أيضا في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم لأنها تعد من الخلطات السحرية ذات المفعول القوي والذي يدوم لفترة طويلة، لأن هذه الخلطة لها القدرة على تفتيح البشرة دون إستخدام المكياج أو أي نوع من مستحضرات التجميل.

فهي وحدها تكفى لإزالة أي مشكلة بالوجه غير مرغوب فيها مثلا، فخلطة النشا والحليب يمكنها أن تزيل البقع الداكنة التي ممكن أن توجد بالبشرة وتقضي تماما على الهالات السوداء التي تكون موجودة حول منطقة العين ولها دور في إخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر عادة حول الفم، لذلك هذه الخلطة لا يمكننا الإستغناء عنها نهائيا بسبب كثرة مميزاتها التي تفيد البشرة وتعالج جميع مشاكلها.

مكونات خلطة النشا والحليب لتبييض البشرة

النشا والحليب لتبييض البشرة

الحليب والنشا من المكونات التي تمتلك الكثير من الفوائد للبشرة حيث يعمل الحليب على محاربة الشيخوخة المبكرة كما يعمل على التخلص من التجاعيد ويقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها، والنشا تقوم بتخفيف الاسمرار الناتج من اشعه الشمس وتقوم أيضاً بتخفيف الزيوت التي تفرزها البشرة وتتخلص من الجلد الميت الذي يوجد في البشرة.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق الكركم.

طريقة عمل خلطة النشا والحليب لتبييض البشرة