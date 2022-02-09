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عمر شويل - جدة فوائد تناول التمر على الريق للجسم والحماية من الكثير من المشاكل الصحية مما يجهلها الكثير من الأشخاص، حيث يتميز التمر بالكثير من الفوائد العامة للجسم، كما أوصانا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بتناوله لكثرة فوائده، يساعد التمر على التخلص من الكثير من الأمراض ويغذي الجسم، حيث أن التمر يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة، وسوف نتحدث عن فوائد التمر باستفاضة من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

أهمية تناول التمر على الريق للوقاية من الأمراض

توجد الكثير من الفوائد المختلفة لتناول التمر وخاصة على الريق، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية،

والتي بدورها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها.

كما يحتوي التمر على الكثير من المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف،

تجعله يمنح الشعور بالشبع، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة.

يساعد تناول التمر صباحاً في علاج مشكلة فقر الدم، بفضل احتوائه على عنصر الحديد والذي يعد العلاج المناسب لمشكلة فقر الدم” الأنيميا”.

كما يحتوي التمر على الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، مثل فيتامين سي، والكالسيوم، والمغنيسيوم،

يساهم التمر في علاج مشاكل العظام، كما يساعد تناول التمر على علاج نقص فيتامين د، والتخلص من الكثير من المشاكل الصحية.

فوائد تناول التمر على معدة فارغة

هنالك الكثير من الفوائد المختلفة للتمر، التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد التي تقي الجسم من الكثير من الأمراض

من أبرز تلك الفوائد ما يلي:

الوقاية من الإمساك

يؤدي نقص الألياف في الجسم إلى الإصابة بالإمساك،

يؤدي تناول التمر إلى التخلص من الإمساك، بفضل غناه بالألياف الطبيعية،

لذا يؤدي تناول ثمرتين من التمر على الريق إلى عدم الإصابة بالإمساك، كما يساعد على حركة الأمعاء.

الحصول على بشرة صحية

يساعد تناول التمر على الحصول على بشرة صحية، بفضل احتوائه على فيتامين 5،

بالإضافة إلى احتوائه على الحديد، والذي يساعد تناوله على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي.

كما يساعد تناول التمر على القضاء على قشرة الشعر، والتي تعتبر السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى تساقط الشعر.

تقليل الكوليسترول في الدم والتحكم من مستوى السكر في الدم

عند وضع التمر في النظام الغذائي الخاص بنا يعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم حيث أنه غنى بالألياف القابلة للذوبان

كما يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين لأنه يمنع من تكون الدهون.

حيث أنه يساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم لاحتواءه على مغذيات نباتية ولكن يجب استشارة الطبيب أولا لوضع خطة مدروسة لتناول التمر باعتدال.