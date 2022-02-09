نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بخلطة وتتبيلة أول مرة تدوقيها أحلي وألذ من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحواوشي الاسكندراني يعتبر من أكثر الأكلات الشعبية في مصر، فهو عبارة عن خبز يتم تحضيرها بشكل كامل وحشوه باللحمة المفرومة المتبلة بشكل مميز، وبالفعل يتم البحث من الكثير من النساء على طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني في المنزل بخطوات مبسطة، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال بشكل تفصيلي.

طريقة إعداد الحواوشي الاسكندراني في المنزل بكل سهولة

قومي بعمل الحواوشي المحبوب من كل أفراد عائلتك بكل سهولة، بخطوات بسيطة في المنزل وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات العجينة

● كوبين من الدقيق يكفي لعمل اربع أرغفة.

● كوب من المياه الدافيء.

● ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

● ملعقتين من السكر.

● رشة ملح.

مكونات الحشو

● كيلو من اللحم المفرومة.

● حزمة من البقدونس المفروم.

● بصلة كبيرة مفرومة.

● ملعقة صغيرة ملح.

● ملعقة صغيرة فلفل أسود.

● رشة من القرفة.

● رشة من الزعتر.

● رشة من الشطة.

طريقة تحضير الحواوشي كامل

● احضري الدقيق في وعاء مناسب ويفضل أن يكون الومنيوم.

● اضيفي إليه رشة الملح.

● قلبي المكونات.

● قومي بإحضار قوم المياه الدافيء.

● أضيفي إليه السكر.

● قلبي السكر حتى يذوب.

● اضيفي الخميرة الفورية إلى كوب المياه الدافيء.

● اتركي الكوب حتي يتخمر قليلًا وترتفع المياه.

● قومي بصب المياه على الدقيق بشكل تدريجي.

● اعجني المكونات حتى الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة بشكل جيد.

● اتركي العجينة في وعاء ثم قومي بتغطيتها واتركيها في مكان دافيء لمدة ساعة.

● جهزي اللحمة الآن، وهي بوضع اللحم في طبق غويط.

● اضيفي بها البصل المبشور.

● وأضيفي إليها البقدونس المفروم، ثم أضيفي كل البهارات التي قد تم تجهيزها.

● اخلطي المكونات مع بعض جيدًا تتجانس مكونات اللحم.

● اخرجي العجين وقومي بتقسيمه إلى عدد من الكرات.

● افردي كل كرة على سطح صلب ولك بشكل دائري مناسب وغير رقيق في السمك.

● اضيفي جزء من اللحم على العجين.

● ثم قومي بفرد اللحم عليه بشكل كامل.

● قومي بتغطية الطبقة المحشية باللحمة بطبقة أخرى من العجين مفرودة بنفس حجم الطبقة الأخرى.

● وهكذا استمري حتى تنتهي كل الكمية التي تم تجهيزها.

● ادخلي الحواوشي الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

● اتركيه حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

● اخرجي الحواوشي، ويتم تناوله ساخن بألف هنا.