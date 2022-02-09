لن تصدقي مفعول ملعقة البانثينول لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت والأسمرار كوني زي ملكات الجمال

يساعد كريم بانثينول على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها وترطيبها بشكل فعال، حيث يحتوي على فيتامين (ب5) والذي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، فهو يعتبر من الكريمات الموضعية التى تستخدم فى الروتين اليومي للبشرة حتى يمنح البشرة حيوية وشباب، ويساعد في حل بعض المشاكل التي نعاني منها، وايضا تتعرض البشرة يوميا للعوامل البيئية الخارجية الضارة التى تؤثر على رونقها وجمالها فتسبب بعض المشاكل مثل الشوائب والأتربة والتصبغات والجفاف فهذه المشاكل تشكو منها اغلب النساء وتتسبب في الازعاج لهن، فيعد كريم بانثينول هو أحد الطرق الفعالة للتفتيح.

استخدامات كريم بانثينول:-

يساعد في تجديد خلايا الميت والتخلص من خشونة الجلد.

يساعد في على التخلص من السموم التي تفيد البشرة لانه سريع الامتصاص.

يساعد على تعزيز مادة الكولاجين التي تساعد على التخلص من علامات تقدم العمر وعلامات الشيخوخة في وقت مبكر.

يستخدم هذا الكريم على بشرة الوجه والجسم كروتين يومي لترطيب وتفتيح البشرة.

يستخدم في حماية البشرة من البقع الداكنة كما يساعد في حالات تهيج الجلد والاكزيما والالتهابات الجلدية.

طريقة استخدامه:-