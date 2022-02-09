بكوبان من الدقيق أعملي البيتي فور بالمربي بطريقة ناجحة تذوب في الفم ألذ من محلات الحلويات

البيتي فور ما منا لا يحبه بأشكاله المختلفة اللذيذة، ويتم تناوله في عيد الفطر المبارك مع كوب اللبن الحليب اللذيذ ليصبح اجمل وجبه إفطار يتناولها سواء الكبار أو الصغار، يمكن تجهيزه بالشيكولاتة ، أو بالفانليا ويتم تزينه بأجمل الاشكال، ولكن في أغلب الأوقات قد يصعب على كل ربة منزل القيام بعمل البيتي فور في المنزل، ويتم شرائه جاهز على الرغم من ارتفاع تكاليف شرائه، وعمل البيتي فور لا يحتاج اي مجهود، ويصبح بنفس الطعم والجودة إذا تم تحضيره في المنزل باستخدام خطوات محددة وهي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طريقة عمل البيتي فور بالمربى في المنزل

كل أم تهتم بصحة أولادها، لابد من القيام بعمل كل الاكلات المفضلة لديهم في المنزل، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل البيتي فور في المنزل بكل سهولة ويتم تحضيره بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

مكونات البيتي فور:

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

أربع ملاعق من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

بيضتين كبار الحجم.

مربى حسب الرغبة في النوع.

طريقة التحضير البيتي فور