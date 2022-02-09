نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقطع الفراخ أعملي صينية المكرونة البشاميل بالفراخ على أصولها بطريقة اقتصادية وخلطة وتتبيلة جنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المكرونة البشاميل بالفراخ أو ما تعرف باسم النجرسكو، من الأطعمة المفضلة والتي يحبها ويقبل عليها الكبار والصغار، إلا أن كثير من الأمهات ترغب في تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها من المطاعم، فتبحث عن أفضل طريقة لعمل النجرسكو بطعم أحلى وألذ من المطاعم، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل المكرونه البشاميل بالفراخ.

طريقة عمل المكرونه البشاميل بالفراخ

تتميز النجرسكو أو المكرونة البشاميل بالفراخ بطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، فهي من الأطباق الرئيسية التي تقدم في العزائم، وفي وجبة الغذاء في المطبخ المصري، فقط اتبعِ الخطوات الآتية وقومي بتحضير أحلى مكرونة بشاميل بالفراخ.

المقادير المطلوبة للحشوة:

● نصف كيلو من الدجاج المخلي صدور أو وراك كما تفضلين.

● 1 حبة من البصل مقطعة إلى شرائح صغيرة.

● 2 فص ثوم مقطع.

● 2 حبة من الفلفل الألوان مقطع لشرائح.

● زيتون مقطع إلى شرائح.

● 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

● نصف كيلو مكرونة أقلام.

● ربع جبن مورازيلا.

المقادير المطلوبة للبشاميل:

● 5 أكواب من اللبن الطازج بدرجة حرارة الغرفة.

● 5 ملعقة كبيرة من الدقيق.

● 2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

● 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

● كوب من كريمة الطبخ.

● حبة من البيض.

● حبة من البصل.

● عود من القرنفل.

● 1 مرقة دجاج.

● ربع ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الحشوة:

● قومي بغسل الدجاج جيدًا وقومي بتقطيعه إلى شرائح صغيرة.

● احضري وعاء وارفعيه على النار وضعي به السمنة حتى تسخن ثم ضيفي إليها شرائح الدجاج واتركيها لمدة خمس دقائق ثم ضيفي إليها شرائح البصل والثوم وقلبي حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

● ضيفي بعد ذلك شرائح الفلفل الألوان والزيتون واتركيهم لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه من على النار واتركيه على جنب.

● قومي بسلق المكرونة احضري إناء وضيفي إليه الماء حتى يسخن ثم قومي بسلق المكرونة لمدة 4 دقائق.

طريقة تحضير البشاميل

● احضري قدر وارفعيه على النار وضعي السمن البلدي والزيت حتى يسخن ثم ضيفي إليهم الدقيق وقلبي حتى يأخذ اللون الذهبي.

● ضيفي اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.

● ضيفي عود القرفة وحبة البصل والملح والفلفل الأسود ومرقة الدجاج وقلبي جيدًا بالمضرب اليدوي.

● ضيفي حبة البيض وكريمة الطبخ واخفقي جيدًا مع البشاميل حتى تحصلين على قوام لا يكون ثقيل ولا خفيف يكون قوام البشاميل وسط.

● قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180.

● احضري صينية وقومي بوضع نصف كمية البشاميل ثم قومي بوضع المكرونة ثم ضعي الحشوة ثم ضعي قليل من البشاميل ثم ضعي المكرونة ثم ضيفي النصف المتبقي من البشاميل وقومي بوضع الجبن.

● ادخلي الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي قدميها وبالهنا والشفا.