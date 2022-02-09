بمقادير مظبوطة أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بتتبيلة المطاعم السرية بألذ طعم ومذاق

يعتبر الحواوشي الإسكندراني من الاكلات الشعبية الجميلة التي يحبها الجميع، وهو يتكون من اللحمة المفرومة والتوابل مما يعطى له مزاق مميز ورائحه شهية، يمكن تحضير الحواوشى بأكثر من طريقة منا من يفضل تحضيره بالعجينة ومنا من يفضله بالخبز البلدي ولكن فكل الأحوال يبقى الحواوشى من احلى الوجبات الفاتحة للشهية، ويقدم الحواوشى مع البطاطس المقلية والمقبلات مثل سلطة الطحينة او سلطة الخضروات، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الحواوشى الإسكندراني.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني

المكونات

١كيلو من اللحمة المفرومة.

عجينة الخبز.

٣بصلات كبيرة الحجم.

ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

كمية من البقدونس المفروم.

عجينة الخبز

٤ اكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

لتزيين الوجه

حبة البركة او السمسم.

٢بيضه.

الطريقة

نقوم بتحضير العجين أولا ونتركه يتخمر.

في وعاء عميق نضع الدقيق مع الخميرة والملح ونخلطهم جيدا.

نضف اليهم الماء تدريجيآ مع استمرار العجن حتى نحصل على القوام المطلوب وتصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعه حتى تتخمر.

فى وعاء اخر نضع اللحمة المفرومة ونضف اليها البصل المبشور مع الملح والفلفل والبهارات والقرفة.

نخلط المكونات جيدآ حتى تتجانس ثم نضف اليهم البقدونس المفروم ونقلبهم.

ندخل عجينة الحواوشى فى الثلاجة لمدة ١٥دقيقه.

عند تخمير العجين نقوم بتقطيعه على شكل كور متوسطة.

نفرد العجين بواسطة النشابة ثم نضف اليه كمية من اللحمه المفرومه ونقوم بغلقه بشكل محكم.

نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نخفق البيض ونقوم بدهن وجه العجين بالبيض واضافة حبة البركة.

نرص الحواوشى فى صاج الفرن المدهون بقليل من الزيت.

ندخل الحواوشى فى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠.

نتركه فى الفرن حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي.

نخرج الحواوشى من الفرن ويرفع على طبق التقديم مع سلطة الطحينة والبطاطس المقلية.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

ملح وكمون.

كوب من الماء.

فص ثوم مهروس.

الطريقة