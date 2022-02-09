بطريقة فرد جديدة ومورقة أعملي الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله بطعم ألذ من المحلات

هناك الكثير من النساء تسعى وتبحث لإيجاد الطريقة الصحيحة لعمل الفطير المشلتت في المنزل بنفس طعم وجودة الفلاحي، وذلك لحب الناس الشديد للفطير المشلتت فهو يقدم وجبة رائعة للإفطار يتم تناوله مع العسل والقشطة، ويحبة الاطفال أيضًا بشكل كبير، كما أنه من الاكلات المشبعة، لذلك سوف نساعد كل أم ونعرض لكم طريقة عمل الفطير المشلتت بخطوات بسيطة من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

جهزي الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة، فهو يتكون من مكونات بسيطة لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، ولذلك يمكنكم القيام به في اي وقت، وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

● نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

● كوب واحد من المياه الدافئة.

● رشة من الملح.

● ملعقة من السكر.

● خمس ملاعق من السمن الذائبة، ويفضل أن تكون سمنة فلاحي ليعطي له طعم ورائحة مميزة.

طريقة التحضير الفطير المشلتت:

● انخلي الدقيق جيدًا قبل البدء في العجن والتحضير.

● احضري وعاء غويط ومناسب الحجم.

● اضيفي بداخله الدقيق المنخول، ثم أضيفي بداخله رشة الملح.

● أضيفي إلى المكونات السكر أيضًا.

● قلبي المكونات بملعقة حتى تتجانس مع بعض.

● ابدئي في العجن الآن، وذلك من خلال إضافة المياه بشكل تدريجي إلى الدقيق.

● اعجني المكونات أثناء وضع المياه.

● استمري في العجن لمدة خمس دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة طرية.

● غطي العجينة بورق من البلاستيك.

● اتركيه لمدة نصف ساعة في مكان دافيء.

● بعد انتهاء احضري العجينة ثم قومي بوضع رشة من الدقيق على سطح صلب.

● افردي العجينة جيدًا بإستخدام النشابة.

● استمري في الفرد وذلك حتى تصبح طبقه خفيفة ورقيقة جدًا.

● ادهني طبقة العجين بالسمن.

● قومي بتطبيق العجين الى نصفين ثم إدهني هذه الطبقة أيضًا بالسمن.

● هكذا استمري في دهن كل طبقة حتى يتم تطبيق العجينة بالكامل، وذلك إلى أن تصبح كرة مكونة من طبقات.

● احضري صينية مناسب الحجم.

● اضيفي بها ملعقة من السمن وادهنيها بها.

● قومي بوضع العجينة ثم قومي بفردها حتى تاخذ نفس حجم الصينية.

● اتركي العجينة في الصينية لمدة خمس دقائق.

● ادهني وجهها بالسمن، ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠درجة.

● اتركي الفطيرة حتى يتغير لونها إلى الذهبي من أسفل.

● أقلبي الفطير إلى الوجه الآخر حتى تصبح باللون الذهبي من كل الجوانب.

● هكذا يمكنك إخراجها من الفرن، ويتم تقديمها وهي ساخنة.